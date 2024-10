Dal 4 al 6 ottobre torna SporTiAmo ed arrivano 100 famiglie con bambini sordi

Torna ad animare Castelnovo nelle giornate di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre la seconda edizione di “SporTiAmo”, grande evento rivolto a bambini e ragazzi sordi, proposto in Appennino dall’Ente Nazionale Sordi (ENS) con la collaborazione del Comune e della Federazione Sport Sordi Italia. La seconda edizione, dopo l’esordio con grande successo e apprezzamento dello scorso anno, passa da due a tre giornate, e porterà centinaia di giovanissimi e famiglie a vivere esperienze di gioco e conoscenza di tante discipline sportive, nell’ambito dei progetti di Castelnovo paese per lo sport.

Un evento che vedrà peraltro gli alberghi del territorio completamente esauriti, con una ricaduta economica importante in un momento che normalmente è di bassa stagione turistica. Veri protagonisti di SporTiAmo saranno ragazze e ragazzi sordi e sordi con plurdisabilità di età fra 6 e 13 anni, tra momenti di incontro e di sport insieme a loro coetanei udenti, grazie alla collaborazione delle scuole e delle società sportive del territorio.

Il programma prevede venerdì l’accoglienza al Centro Coni e subito una gita a Cerwood, per divertenti attività nel Parco Avventura per ragazzi e famiglie. Dopo la sistemazione e la cena nei relativi alberghi, la serata di venerdì, al Teatro Bismantova, sarà dedicata una serie di spettacoli in lingua LIS. Si comincerà con “Sportivi tra storia e società”, a cura di Anna Folchi e di Emiliano Mereghetti; poi il magic show di Andrew Truffa, e ancora “Sapevi che…tutti i fatti incredibili del mondo” a cura di Emiliano Mereghetti e Corrado Avarino. Sarà un teatro accessibile a tutti perché le varie rappresentazioni prevedono la traduzione in lingua italiana per pubblico udente, un’opera artistica inclusiva. Verranno celebrati sportivi sordi della storia e si parlerà anche di scienza. Per i più piccoli ci sarà il mago che li intratterrà con i suoi numeri.

La giornata di sabato dalle 8.30 alle 17 sarà completamente dedicata allo sport. Nell’area racchiusa nel Centro Coni saranno allestite varie postazioni per cimentarsi nelle tante discipline sportive definite di comune accordo fra ENS, club locali e istituti scolastici: calcio, pallavolo, basket, tennis, ma anche il gioco tradizionale della ruzzola, il football americano, le bocce, il ping pong, l’atletica. Ci saranno inoltre esibizioni di Dog Balance grazie al gruppo Briganti a 6 zampe. Per i più piccoli è prevista una zona dedicata ai giochi per l’infanzia. Ai bambini sordi, si uniranno 120 studenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado dell’IC Bismantova.

Nel weekend sono previste anche attività rivolte ai genitori, che come sempre accade quando si svolgono eventi sportivi a Castelnovo, hanno l’obiettivo di far conoscere e promuovere il territorio: visite ai caseifici locali, escursioni alla Pietra di Bismantova ed altro.

La mattinata di domenica sarà dedicata ad attività alla fattoria didattica La Piana di Villaberza, dove si alterneranno momenti di sport (come mountain bike e orienteering) e di conoscenza della fattoria con visita guidata alle stalle, mungitura, passeggiate con gli asinelli e con i bambini direttamente protagonisti nella preparazione del formaggio. All’evento Sportiamo 2024 collaborano tantissime associazioni ed enti del territorio.