16enne coinvolto in incidente stradale ieri sera a Cavriago

Un 16enne di Cavriago è rimasto seriamente ferito in un incidente stradale avvenuto poco prima delle mezzanotte in via Rivasi a Cavriago. Il sinistro ha visto il coinvolti due veicoli: un’auto Toyota Aygo condotta da una donna di 44 anni residente a Verona e una moto Yamaha guidata dal 16enne. A seguito dell’impatto, il ragazzo è sbalzato dalla sella, riportando traumi: è stato trasportato al Pronto Soccorso di Reggio Emilia con codice di massima gravità. I carabinieri di Sant’Ilario d’Enza hanno effettuato i rilievi necessari per accertare la dinamica del sinistro e stanno proseguendo con le indagini.