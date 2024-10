Patente a crediti nei cantieri: Lapam Confartigianato promuove un doppio appuntamento per illustrare la normativa

Si tratta di uno dei decreti più discussi: parliamo della cosiddetta patente a crediti (o patente a punti) nei cantieri che interessa tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili.

A Reggio Emilia, come emerge da un’indagine dell’ufficio studi Lapam Confartigianato, sono 10.776 le imprese attive nel settore delle costruzioni, oltre un quinto (il 22,4%) di tutte le imprese operanti sul territorio. Questo comparto comprende attività quali la costruzione di edifici, la costruzione di opere di ingegneria civile (autostrade, ponti, ferrovie, ecc.) e lavori di costruzione specializzati come ad esempio l’installazione di impianti elettrici e idraulici, la tinteggiatura e i lavori di rivestimento di pavimenti, serramenti e muri. La maggior parte delle imprese delle costruzioni (il 78,6%) sono artigiane. Inoltre nel settore lavorano quasi 15 mila addetti. Realtà che verranno tutte interessate dalla normativa.

È per questo motivo che Lapam Confartigianato ha deciso di organizzare un doppio appuntamento in territorio reggiano così da offrire alle imprese la possibilità di aggiornarsi e di conoscere ogni aspetto della norma.

Il primo incontro è in programma per mercoledì 2 ottobre a partire dalle ore 18:30 a Reggio Emilia, presso la Cassa Edili in Via del Chionso 22/4. Il secondo incontro è in calendario per giovedì 3 ottobre, dalle ore 18:30, a Castelnovo ne’ Monti presso Foyer del Teatro Bismantova in Via Roma 75.