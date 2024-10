Partito a Castelnovo Monti il nuovo corso per volontari Croce Verde

È iniziato con un’ottima partecipazione il nuovo corso per diventare volontari della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto. Spiega il Presidente, Iacopo Fiorentini: “Abbiamo avuto una ventina di aspiranti volontari in questo primo incontro. Uomini e donne di varie fasce di età, anche tanti giovani, e questo ci fa molto piacere e ci dà grande forza per puntare con decisione ad un futuro di mantenimento e implementazione di tutti i nostri servizi. Grazie a coloro che hanno partecipato, ai nostri formatori, alla comunità che ancora una volta ci ha dimostrato sostegno e vicinanza”.

Conclude Fiorentini: “Ci capita a volte di esprimere la necessità di avere un aiuto in più per garantire tutta quella gamma di attività che rappresenta ormai un elemento essenziale del sistema sanitario e di sicurezza sociale sul territorio, ed ogni volta la risposta che riceviamo è straordinaria: questa connessione forte tra noi e i cittadini è fondamentale per darci energia ed efficienza ogni giorno nel nostro impegno”.

E’ ancora possibile partecipare al corso presentandosi alla sede Croce Verde in via dei Partigiani ogni giovedì e lunedì.