Fare impresa lungo la Ciclovia del Sole: esperienze e opportunità per aspiranti imprenditori e imprenditrici

Mercoledì 9 ottobre 2024, alle 17:30, presso la Sala Ilaria Alpi del Comune di Crevalcore, si terrà l’evento “Fare impresa lungo la Ciclovia del Sole: esperienze, opportunità e servizi per aspiranti imprenditori e imprenditrici”, organizzato dallo sportello Progetti d’Impresa Area Persicetana/Ciclovia del Sole della Città metropolitana di Bologna, con il patrocinio del Comune di Crevalcore.

Si tratta di un incontro importante per offrire una panoramica sui servizi di supporto per la creazione d’impresa, con un focus specifico sull’utilizzo del Business Model Canvas come strumento di pianificazione imprenditoriale. Imprenditori locali che hanno avviato attività di successo nella zona porteranno la propria testimonianza.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di Giulia Baraldi, assessora comunale a Cultura, Turismo e Comunicazione, e Donatello Poluzzi, assessore comunale alle Imprese del territorio. Seguirà una presentazione del servizio Progetti d’Impresa e della guida sul Business Model Canvas, a cura di Giulia Luisotti e Fabricia Scarlata.

La tavola rotonda vedrà la partecipazione di imprenditori del territorio, tra cui Paolo Borsari (Ponte Pasqualino, settore agricolo), Davide Muccinelli (Galleria55, alta moda), Cristina Romagnoli (LavandaVera, agricoltura e cosmetica), e Serena Artioli (Qbì, negozio di prodotti sfusi), che racconteranno le loro esperienze e come sono passati dall’idea alla costituzione delle loro imprese.

“Abbiamo investito molto nella infrastruttura della Ciclovia del Sole – dichiara l’assessora Giulia Baraldi – e molto stiamo investendo sugli strumenti per poterne fruire e per poter rendere accogliente il nostro territorio che da tale ciclovia viene attraversato. Vogliamo, con questo incontro, informare sulle opportunità e gli strumenti che già ci sono per la platea di imprenditori e aspiranti tali di Crevalcore”.

L’incontro si concluderà con un momento di “domande e risposte” e di networking, offrendo ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi direttamente con gli esperti e gli imprenditori presenti.

L’incontro è gratuito aperto a tutti, ed è possibile confermare la propria partecipazione attraverso questo link 5XKUn8Ov5xpc1UxzLgNN3werGFhPnUrsqU_oLPCfmUw/viewform