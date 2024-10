Caso sospetto di Dengue a Mirandola: confermata la positività

Il Comune di Mirandola avvisa che, il caso sospetto della malattia Dengue trasmessa tramite le punture delle zanzare del genere Aedes albopictus (Zanzara Tigre), segnalato in data 30/09/2024 da parte dell’Azienda USL di Modena non è stato confermato dal Servizio di Igiene Pubblica dell’AUSL, pertanto gli interventi adulticidi e larvicidi programmati saranno sospesi.

Continueranno invece nella sola giornata odierna i trattamenti del Porta – Porta relativi al caso di Dengue del 28 settembre 2024.

Si raccomanda ai cittadini di proseguire nella lotta contro le zanzare, continuando sino al termine del mese di Ottobre tutte le azioni larvicida e di prevenzione nelle proprie case, quali:

– effettuare la pulizia e lo sfalcio dell’erba;

– continuare la manutenzione del verde;

– tenere curati gli spazi di proprietà con particolare attenzione;

– rimuovere ogni deposito d’acqua piovana che possa favorire la formazione di focolai larvali di insetti ematofagi;

– rimuovere i sottovasi e i contenitori vuoti dal giardino o dal balcone;

– coprire i bidoni e le cisterne per l’irrigazione dell’orto, non accumulare pneumatici o altri contenitori che possono raccogliere piccole quantità d’acqua;

– tenere pulite le fontane;

– non lasciare i giochi e le piscine gonfiabili piene d’acqua;

– non abbandonare gli annaffiatoi pieni d’acqua;

– leggere e seguire l’ordinanza comunale

Confidiamo che queste sollecitazioni possano sempre più spronare la collaborazione di tutti nella lotta contro le zanzare, per fare prevenzione per la salute propria e di tutti. L’Amministrazione Comunale ringrazia la Ditta “Bablion” per l’impegno dimostrato e ai volontari delle GEV che hanno collaborato nel fare informazione.