A Maranello Pizza e Curve

A grandissima richiesta il 16 OTTOBRE 2024 si svolgerà la 6° edizione di PIZZA E CURVE, organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale CURVY PRIDE – APS, una serata in cui la PIZZA farà da collante per migliaia di persone sparse in Italia e nel mondo che desiderano brindare all’inclusione.

In tantissimi di tutte le taglie, forme, colori si daranno appuntamento LO STESSO GIORNO allo STESSO ORARIO in numerose Pizzerie in Italia e all’Estero e anche nelle proprie case in un abbraccio collettivo per promuovere le relazioni sociali e combattere gli stereotipi legati al cibo.

Una giocosa occasione per trasformare le amicizie ’’social’’ in amicizie reali, un momento per incontrarsi dal vivo e abbracciarsi, per aiutare anche le persone sole, bullizzate o semplicemente più introverse a guardare la vita in FUCSIA.

’’Unico obbligo: indossare un tocco di FUCSIA e tanta voglia di stare insieme” afferma Simona D’Aulerio, Presidente di CURVY PRIDE ’’ci collegheranno in contemporanea attraverso i social per condividere emozioni e affetto attraverso foto, video e dirette. Una delle poche occasioni in cui non sarà cattiva educazione tenere i cellulari accesi a tavola!’’

L’appuntamento è, dunque, per mercoledì 16 Ottobre 2024 dalle ore 19:30 alle ore 23:00 in contemporanea … OVUNQUE ci siano persone desiderose di unirsi insieme per diffondere questo importante messaggio sociale.

L’appuntamento è a Maranello presso la Pizzeria La Bufala, in Piazza Amendola 1/2 dalle 19:30 alle 23:00.

“Perché la Pizza? Perchè è un’icona culinaria italiana conosciuta in tutto il mondo. Ha superato confini geografici ed epoche storiche unendo popoli e culture’’ ci racconta Marianna Lo Preiato, Vice Presidente dell’Associazione ’’La Pizza come collante per una socialità libera da pregiudizi”.

C’è spazio davvero per tutti, persino per i più pigri che magari preferiscono rimanere a casa: “Non preoccupatevi” tranquillizzano le organizzatrici ’’Ordinate una pizza, sedetevi sul divano, accendete pc e cellulari e … STAREMO TUTTE INSIEME!“

L’evento avrà come MEDIA PARTNER RID96,8FM (RADIO INCONTRO DONNA) che seguirà IN DIRETTA LA SERATA dalle 20:00 alle 22:00 connettendo persone sparse in Italia e nel Mondo e diventando un’importante cassa di risonanza per l’inclusione sociale e il buon cibo!

Questa 6° edizione si arricchisce di una nuova straordinaria collaborazione: ICC Italian Culinary Consortium (alleanza internazionale di Chef e Professionisti dell’Ospitalità e del Made in Itlay) si unirà a Curvy Pride per portare PIZZA E CURVE NEL MONDO in un incredibile abbraccio planetario.

Il tamtam è partito! La ricerca di adesioni non si ferma! L’appello è di unirsi e partecipare! E soprattutto diventare REFERENTI . Di città senza PIZZA E CURVE ce ne sono ancora molte.

Per aderire alla serata basta inviare una mail a pizzaecurve@curvypride.it oppure mandare un messaggio whatsapp al numero 3519606696.

L’evento è promosso dall’Associazione CURVY PRIDE – APS, Associazione Nazionale di Promozione Sociale, che dal 2015 è impegnata nel diffondere la cultura della pluralità della bellezza e dell’essere e combattere stereotipi, bullismo e discriminazioni soprattutto con il buonumore.

