Si invaghisce di una giovane donna e la perseguita: 86enne finisce nei guai nel reggiano

La Procura della Repubblica preso il Tribunale di Reggio Emilia, condividendo con le risultanze investigative dei Carabinieri della Stazione di Quattro Castella ha ottenuto dal GIP l’applicazione nei confronti dell’uomo della misura cautelare divieto di avvicinamento alla vittima, prescrivendogli di non avvicinarsi all’abitazione della donna e ai luoghi dalla medesima frequentati, mantenendo una distanza di 1000 metri e di non comunicare con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo con la persona offesa. Provvedimento di natura cautelare che è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Quattro Castella che hanno condotto le indagini.

Dalle risultanze investigative è emerso come i due si fossero conosciuti quando la vittima era alla ricerca di una casa. Dopo un po’ di tempo l’uomo le aveva confessato di essersi invaghito di lei, e le aveva offerto del denaro per ottenere dei favori sessuali che la vittima aveva sempre rifiutato, rappresentando all’uomo che il loro era un rapporto di mera amicizia che non avrebbe mai potuto evolversi in alcun tipo di relazione sentimentale, arrivando addirittura ad inventare di essere sposata pur di non lasciare adito a dubbi. Tuttavia, a partire da marzo 2024, l’uomo si presentava tutti i giorni sul posto di lavoro della donna. In particolare si sedeva di fronte al bancone fissandola con insistenza e denigrandola con i suoi colleghi e spesso anche con la clientela, poi la seguiva con l’autovettura fin sotto la sua abitazione, appostandosi sotto casa e fissandola finché non rientrava dentro. La chiamava ripetutamente da vari numeri di telefono. In un’occasione l’aveva anche minacciata. Gravi condotte persecutorie quelle denunciate dalla donna che riscontrate dai militari in forza alla Stazione di Quattro Castella hanno portato all’odierno provvedimento cautelare, ottenuto dalla Procura reggiana ed eseguito dai Carabinieri della Stazione di Quattro Castella. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.