Mostri e Lochness in piazza Matteotti a Modena

Iniziano gli ormai tradizionali appuntamenti con i pomeriggi di animazione della rassegna “Autunno in Centro Storico” organizzati da Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena, con il contributo di Coldiretti Modena.

Mercoledì 2 Ottobre, alle ore 17.00, in Piazza Matteotti, è in programma il primo appuntamento con la lettura partecipata e dinamica del libro “La Cena dei mostri” di Meritxell Martí e Xavier Salomó a cura di ERE Libreria Indipendente.

Prendete i nove personaggi più orribili che ci siano, aggiungete un grande chef conosciuto in tutto il mondo, riunite tutto in un ristorante stellato un po’ particolare… e otterrete una cena più che sorprendente! Sollevate il coperchio per scoprire le dita di fata in gelatina, le lumache cotte nella loro bava o la meringata alla polvere di smog. Ce ne sarà per tutti i gusti! E le sorprese per gli invitati non sono finite: l’ospite peggiore, infatti, non è ancora arrivato…

Questa è la trama di partenza della lettura animata rivolta in particolare ai bambini dai 3 anni, poi, a seguire, laboratorio del gioco da tavolo “Lochness”.

In caso di maltempo, l’animazione verrà recuperata il giorno seguente, giovedì 4 Ottobre.

Gli appuntamenti successivi si svolgeranno sempre di mercoledì e sempre alle 17.

Ricordiamo che fino al 30 Novembre Piazza Matteotti, Largo Porta Bologna e Largo San Francesco accolgono le tradizionali casette in legno dove gustare le caldarroste dal tipico sapore autunnale.

Il programma completo della rassegna è consultabile su www.modenamoremio.it

L’iniziativa è realizzata da Modenamoremio con il patrocinio del Comune di Modena.

Un particolare ringraziamento a BPER Banca e Coldiretti Modena per il sostegno.