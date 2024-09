Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2024-2025

Il vaccino per l’influenza stagionale sarà disponibile anche nella provincia di Reggio Emilia a partire da lunedì 7 ottobre.

L’influenza costituisce un serio problema sanitario per la sua contagiosità e per il rischio di gravi complicanze nelle persone più fragili. La vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione, in particolare contro le forme gravi di questa malattia.

La stagione influenzale 2024-2025 sarà ancora caratterizzata dalla contemporanea circolazione di virus influenzali e del COVID-19 pertanto si raccomanda con forza l’importanza della vaccinazione.

La vaccinazione è raccomandata e gratuita per:

persone di età uguale o superiore a 60 anni ,

, donne in gravidanza , indipendentemente all’età gestazionale,

, indipendentemente all’età gestazionale, persone rientranti nella fascia d’età 6 mesi–59 anni con patologie croniche che espongono ad elevato rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza (compresi i conviventi),

che espongono ad elevato rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza (compresi i conviventi), persone sani che rientrano nelle fasce d’età 6 mesi-6 anni ,

, persone di qualunque età residenti di strutture assistenziali e lungodegenze ,

, medici e operatori sanitari

familiari e contatti di persone ad alto rischio (badanti, assistenti domiciliari),

Inoltre la vaccinazione è indicata e gratuita per:

persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo (forze dell’ordine, protezione civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Militari e Polizia Municipale, farmacisti),

donatori di sangue,

insegnanti e personale degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo,

personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, dei servizi sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono servizi essenziali,

personale che, per motivi di lavoro è a contatto con animali (addetti all’allevamento, veterinari pubblici e privati, trasportatori di animali vivi, macellatori).

DOVE VACCINARSI E COME PRENOTARE

dal proprio Medico di Medicina Generale : per tutte le persone di età superiore o uguale ai 60 anni e le persone di qualunque età con patologie croniche;

: per tutte le persone di età superiore o uguale ai 60 anni e le persone di qualunque età con patologie croniche; negli ambulatori del Servizio di Igiene Pubblica per tutte le altre categorie, per le quali la vaccinazione è indicata, prenotando su fascicolo Sanitario elettronico, CUP, Farmacup;

per tutte le altre categorie, per le quali la vaccinazione è indicata, prenotando su fascicolo Sanitario elettronico, CUP, Farmacup; nelle FARMACIE che aderiscono alla campagna : per tutte le persone che abbiano già fatto, nelle passate stagioni, almeno una volta la vaccinazione antinfluenzale;

: per tutte le persone che abbiano già fatto, nelle passate stagioni, almeno una volta la vaccinazione antinfluenzale; dai Pediatri di Libera scelta: per l’età 0-14 contattare il proprio pediatra curante.

Contestualmente alla campagna antinfluenzale, riprenderà la campagna vaccinale COVID-19, con il vaccino aggiornato per le nuove varianti.

La vaccinazione potrà essere fatta insieme alla vaccinazione antinfluenzale, presso i MMG e le Farmacie che aderiscono alla campagna, presso gli ambulatori del Servizio di Igiene pubblica e sarà offerta prioritariamente alle persone a maggior rischio.