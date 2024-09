Aggredisce con violenza gli agenti poi viene trovato con della droga: 33enne in manette a Reggio

Nella sera di sabato 28 settembre, intorno alle ore 20:00, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia, impiegati in un consueto servizio di controllo del territorio nei pressi di via Emilia all’Ospizio, procedevano al controllo di un soggetto che si dirigeva presso piazza del Tricolore.

Quest’ultimo, un 33enne nigeriano con diversi precedenti per varie tipologie di reato, durante le attività di controllo, si scagliava all’improvviso, senza alcuna valida ragione, contro gli operatori colpendoli ripetutamente con calci e pugni.

Dopo il momento di forte concitazione, nonostante gli operatori avessero ricevuto alcuni colpi violenti da cui conseguivano diverse contusioni, riuscivano lo stesso a fermare il soggetto e, con non poca fatica, anche a neutralizzarlo.

Riportata la situazione alla calma, gli agenti procedevano a una perquisizione sul posto del 33enne che dava esito positivo in quanto veniva trovato in possesso di circa due grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina oltre che ben 5 telefoni cellulari poi appurato appartenere ad altre persone che, però, non ne avevano ancora denunciato lo smarrimento.

Alla luce di quanto emerso, il 33enne è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale e, inoltre, deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida che avrà luogo questa mattina. La droga rinvenuta è stata posta sotto sequestro mentre due dei cinque telefoni cellulari rinvenuti sono stati già riconsegnati ai legittimi proprietari.