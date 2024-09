54enne arrestato in provincia di Bologna per ricettazione

I Carabinieri della Stazione di Calderara di Reno hanno arrestato un 54enne italiano, noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di ricettazione. Tutto nasce dalla querela sporta da un dirigente di una ditta di logistica della provincia di Bologna, il quale ha dichiarato ai Carabinieri che un operario, un 42enne straniero, all’interno di un container di rifiuti aveva recuperato un pacco contenente dei tablet ancora confezionati, per un valore di circa 1.700,00 euro.

Dopo essere stato scoperto, l’uomo ha rivelato al dirigente, onde evitare di essere licenziato, di aver preso il pacco in questione per consegnarlo ad un’altra persona (il 54enne), probabilmente come compenso di un debito. I militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno avviato le immediate e veloci indagini, ed hanno organizzato un servizio finalizzato ad identificare l’uomo che avrebbe dovuto ricevere il pacco. Pertanto, conoscendo il luogo e l’orario in cui l’operaio avrebbe consegnato la refurtiva al 54enne, non prima di farsi consegnare il maltolto e inserire materiale camuffato all’interno del pacco in questione, i Carabinieri si sono appostati e, all’atto della consegna, sono prontamente intervenuti ed hanno bloccato il soggetto italiano.

Alla luce di quanto indicato, i militari della Stazione di Calderara di Reno hanno arrestato il 54enne e lo hanno tradotto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida a disposizione della Procura della Repubblica di Bologna. I tablet verranno restituiti all’avente diritto non appena autorizzati dall’Autorità Giudiziaria.