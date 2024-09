Criminalità e degrado urbano in piazza XX Settembre e zone limitrofe: maxi controllo dei carabinieri

Questa mattina, una trentina di Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna e del 5° Reggimento Emilia Romagna, con l’ausilio del Nucleo Cinofili della Polizia Locale, hanno effettuato un controllo del territorio finalizzato alla prevenzione della criminalità e del degrado urbano in piazza XX Settembre e zone limitrofe.

Centinaia di persone identificate durante l’operazione dei Carabinieri, finalizzata a garantire il rispetto della legalità e la sicurezza dei cittadini, anche a fronte dei recenti episodi che hanno interessato la zona: consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, furti, rapine, accoltellamenti e per ultimo l’omicidio del giovane ivoriano, avvenuto nella notte di mercoledì scorso e che ha portato al fermo di indiziato di delitto di un 25enne, da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna e della Compagnia Bologna Centro.

Già nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo avevano arrestato una persona per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre nella giornata odierna, il personale impiegato ha denunciato sei persone a piede libero, di cui una per porto di armi od oggetti atti ad offendere, una per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, una per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie, due perché irregolari sul territorio nazionale e una per resistenza a un pubblico ufficiale.

Altre quattro persone sono state segnalate alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti. I controlli dei Carabinieri in piazza XX Settembre e zone limitrofe continuano e per ulteriori segnalazioni, i cittadini residenti in zona possono telefonare al 112 o rivolgersi alla Stazione Carabinieri Bologna Indipendenza, situata nella vicina Via Galliera, tel. 051558477.