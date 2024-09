Calcio: Sassuolo – Spezia 0-0

Solo un pareggio tra Sassuolo e Spezia

Uno zero a zero davanti a 5405 spettatori è la sintesi estrema di Sassuolo – Spezia valida per la 7^ giornata di campionato.

Padroni di casa che ci hanno provato ma non con troppa convinzione e ospiti chiusi dietro con qualche rara ripartenza.

I temi possono essere anche quelli positivi di un quarto clean sheet consecutivo tra campionato e coppa e dunque una difesa che tiene e si conferma.

In avanti Mulattieri fino al 57’ riesce a fare non molto e Russo che gli è subentrato andrebbe servito con qualche pallone alto in più.

Due cartellini gialli davvero troppo generosi ai danni di Paz e Doing da parte del Sig. Piccinini che sembrano aver condizionato un po la prestazione almeno del colombiano.