Una settimana di iniziative nel reggiano per la Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno

Dal 30 settembre al 6 ottobre 2024 ricorre la Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno (Sam), promossa dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza e il valore dell’allattamento al seno.

Lo slogan di questa edizione è incentrato sulla difesa dei diritti e la libertà di scelta. Il tema conduttore è “Closing the gap – Breastfeeding support for all” ossia “colmare il divario” con l’obiettivo di contrastare ogni forma di disuguaglianza e garantire a ciascuno pari opportunità, sostenendo l’allattamento ognuno secondo il proprio ruolo.

Diverse sono le iniziative in programma anche a Reggio Emilia già a partire da lunedì 30 settembre, promosse dal Comune di Reggio Emilia in collaborazione con i diversi soggetti che fanno parte del Tavolo interistituzionale sull’allattamento materno e diritti alla genitorialità e in particolare l’Azienda Usl-IRCCS, la Provincia di Reggio Emilia, la rete delle Biblioteche comunali e provinciali, l’Istituzione Scuole e Nidi dell’Infanzia, le Farmacie Comunali Riunite (Fcr), Reggio Children, l’Associazione La Cova, la Federazione italiana Medici pediatri e l’Associazione Culturale Pediatri, Nati per Leggere/Nati per la Musica, Unicef Reggio Emilia.

Tra queste la presentazione della poltrona per l’allattamento ai Chiostri di San Pietro, nell’ambito del progetto Babypitstop e il flash mob “Closing the Gap- Allattare è un diritto per tutti*”. Per tutta la settimana, inoltre, presso le biblioteche cittadine e della provincia saranno presenti vetrine tematiche di approfondimento.

Tutte le iniziative sono patrocinate dalla Regione Emilia-Romagna.

“La pratica dell’allattamento materno aiuta il pianeta ad essere sostenibile e rappresenta un diritto essenziale per bambini, famiglie e per tutta la comunità – sottolinea l’assessora alle Pari opportunità Annalisa Rabitti – Per concretizzare questo diritto occorre tuttavia mettere in atto una serie di iniziative e servizi che lo rendano davvero accessibile: va in questa direzione la realizzazione di una nuova postazione per l’allattamento in un luogo pubblico e molto frequentato come i Chiostri di San Pietro, nonché il bel programma di sensibilizzazione su questo argomento messo in atto da Comune e Ausl con una serie di importanti di partner del territorio. Ci auguriamo una Sam 2024 potente e che aiuti a progredire nella definitiva attuazione degli obiettivi operativi contenuti nella Dichiarazione degli Innocenti, perché si crei una “cultura dall’allattamento” che coinvolga non soltanto le mamme ma l’intera società”.

“Il latte materno – sottolinea il dottor Giancarlo Gargano, direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’AUSL IRCCS di Reggio Emilia – è un esempio lampante dell’interazione tra promozione della salute umana senza impatto negativo sull’ecosistema. È una risorsa naturale e rinnovabile con innumerevoli benefici a breve, medio e lungo termine per il neonato e la madre. Per promuoverlo, tutelarlo e sostenerlo vanno abbattuti ostacoli e barriere sociali, familiari o lavorative. La SAM rappresenta un’occasione per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto sia importante allattare al seno e ribadire l’urgenza di mettere in atto appropriate politiche sociali a sostegno della genitorialità e della famiglia”.

BABY PITSTOP E FLASHMOB – Sabato 5 ottobre alle ore 10 viene presentata la nuova postazione per l’allattamento del Pause Atelier dei Sapori. Food in Chiostri (via Emilia San Pietro 44/ c). L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale con il sostegno dell’associazione Unicef di Reggio Emilia, Laboratorio Aperto e Food in Chiostri- Pause Atelier Dei Sapori e la collaborazione di tutto il Tavolo Interistituzionale sull’allattamento materno e diritti alla genitorialità, nell’ambito del progetto “Baby pitstop”. Per l’occasione saranno presenti l’assessora alle Pari opportunità Annalisa Rabitti, il direttore del Dipartimento Materno Infantile e Neonatologia Giancarlo Gargano, la responsabile infermieristica del Dipartimento Materno Infantile Barbara Dallatomasina, la presidente del Comitato provinciale Unicef di Reggio Emilia Patrizia Campari, la presidente del LEO Club Reggio Emilia La Guglia- Matilde di Canossa – che ha fornito la poltrona – Veronica Caprari, e la referente Consorzio Quarantacinque, Antonietta Serri.

Quello dell’Atelier Pause dei Chiostri di San Pietro è quarto baby pitstop presente in città che va ad aggiungersi a quelli presenti presso la Biblioteca Panizzi, il palazzo dei Musei Civici e il centro sociale La Mirandola. Il progetto prevede anche l’esposizione di opuscoli informativi dell’Unicef e della rete del Comune che già offre sul territorio innumerevoli servizi per fornire preziosi consigli ai genitori per promuovere una sana comunicazione per l’alimentazione, il gioco, per stimolare l’interesse e la curiosità e per una cura responsabile allo sviluppo della prima infanzia.

“L’installazione di questa postazione dedicata è un gesto di civiltà, a sostegno delle mamme e dei bambini e anche un piccolo ma significativo supporto per consentire alle donne di condurre una vita sociale attiva, anche nel periodo di allattamento – afferma l’assessora alle Pari Opportunità Annalisa Rabitti – I baby Pit stop sono già presenti in altri due luoghi simbolici della cultura e di Reggio Emilia quale la Biblioteca Panizzi e il palazzo dei Musei Civici: l’auspicio è di proseguire con altri spazi di accoglienza per nei luoghi istituzionali, rafforzando quell’impegno costante del Comune di Reggio Emilia e delle istituzioni che partecipano al Tavolo per sostenere i diritti dell’infanzia e dell’intera comunità”.

“A nome dell’Unicef di Reggio Emilia – dice Patrizia Campari – vogliamo ringraziare Leo, l’Amministrazione comunale e PAUSE per avere sostenuto questa importante iniziativa, davvero una buona pratica che avrà un grande riscontro tra tante mamme. Come Unicef riteniamo importante che le aree museali luoghi di cultura per eccellenza e quindi luoghi di crescita culturale della persona, siano anche servizi attenti alle esigenze dei cittadini. Il Baby Pit Stop è tra le iniziative realizzate dall’Unicef per garantire i diritti sanciti dalla Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza, in particolare dell’articolo 24 che tutela il diritto alla salute e si inserisce nell’ambito del programma Unicef ‘Ospedali e Comunità Amici dei bambini’”.

“Come Consorzio Quarantacinque – dice Antonietta Serri, presidente del Consorzio Quarantacinque – crediamo che sia importante caratterizzare lo spazio del Laboratorio Aperto ai Chiostri di San Pietro, di nostra gestione dal 2019, sempre più come luogo di inclusività, comunità e socialità. Per questo abbiamo scelto di ospitare il progetto “Baby PitStop”, che arricchisce la nostra proposta di iniziative sociali e culturali per favorire la partecipazione e il protagonismo delle cittadine e dei cittadini a Reggio Emilia. Il Laboratorio Aperto e i Chiostri di San Pietro negli ultimi cinque anni hanno infatti organizzato numerose iniziative dedicate alle famiglie, per incontrarsi in centro storico anche intorno a proposte di socialità, cultura ed educazione”.

Nel corso della mattinata è inoltre in programma il flash mob di sensibilizzazione “Flash Mob – Closing the Gap- Allattare è un diritto per tutti*” all’interno del Chiostro Monumentale sito di San Pietro”, con la partecipazione del progetto Scatti Precisi, laboratorio di fotografia promosso nell’ambito di Reggio Emilia Città senza barriere. Sono infine previste altre due iniziative pensate per tutta la famiglia a cura delle Istituzioni del Tavolo per l’allattamento e diritti di genitorialità del Comune di Reggio Emilia in collaborazione con Laboratorio Aperto e Food in Chiostri- Pause Atelier Dei Sapori: le “Letture mammatonda e storie di latte” a cura dei volontari e delle volontarie nati per leggere ( senza prenotazione ) e il laboratorio “Le mie dolci verdure” a cura di Pause Atelier Dei Sapori, per il quale è consigliata la prenotazione: camillamanfredotti@pausesrl.it oppure scrivere a 327/6029728.

IL PROGRAMMA IN CITTÀ

Mercoledì 2 ottobre

ore 10.30

Biblioteca Santa Croce

Coccole di voce

Incontro per neo-genitori e bebè (0-12 mesi) di avvicinamento alla lettura e alla scoperta dei libri per la prima infanzia. Su prenotazione

ore 16.30

sala Cubica Matilde di Canossa, Rocca Saporiti – via Augusto Murri n.7

Dai Nonne! Gli effetti intergenerazionali sull’allattamento.

Evento conclusivo, con divulgazione dei risultati, dello studio qualitativo che ha indagato il ruolo delle nonne sull’allattamento dei/delle nipoti, realizzato da l’Unità di Ricerca Qualitativa dell’Azienda USL e consultorio Slute Donna.

Patrocinato dal Comune di Reggio Emilia, e promosso dalla Regione Emilia-Romagna

ore 16.45

Biblioteca Rosta Nuova

Mammatonda e le storie di latte

letture a cura dei volontari Nati per Leggere dalla nascita su prenotazione

Giovedì 3 ottobre

ore 18

Biblioteca Santa Croce

Che storia c’è? Leggiamo papà!! I benefici della lettura con i papà per i bambini da 0 a 12 mesi

Iniziativa dedicata ai papà, a cura del Centro per le famiglie di Reggio Emilia in collaborazione con Nati per Leggere e Biblioteca Santa Croce

per info e iscrizioni: casella.centrofamiglie@comune.re.it, 3398329372

Sabato 5 ottobre

ore 10 -12

Chiostri di San Pietro

Flash Mob – Closing the Gap- Allattare è un diritto per tutt*

a cura delle Istituzioni del Tavolo per l’allattamento e diritti di genitorialità del Comune di Reggio Emilia in collaborazione con Laboratorio Aperto e Food in Chiostri- Pause Atelier Dei Sapori

Laboratori:

Letture mammatonda e storie di latte (senza prenotazione)

Le mie dolci verdure atelier del gusto dedicato a bambini e genitori a cura di Pause Atelier Dei Sapori (consigliata la prenotazione : camillamanfredotti@pausesrl -oppure scrivere a 3276029728)

Martedì 8 ottobre

ore 16.45

Spazio Culturale Orologio

Mammatonda e le storie di latte

letture a cura degli educatori e dei volontari dello Spazio Culturale Orologio

dalla nascita da 3 anni

LE INIZIATIVE PROMOSSE Dall’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia

Distretto di Castelnovo ne’ Monti

1 ottobre, dalle 9 alle 12 – Stop alle disuguaglianze. Sostegno a 360°

Spazio di incontro per mamme, bimbi, nonni, zii, amiche etc tenuto dalle Ostetriche di Salute Donna e dalle Educatrici del Centro per le famiglie, alla presenza del servizio di Mediazione Linguistico Culturale. In particolare:

ore 9 – “Maternage: per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”. Importanza del sostegno a 360°

Ore 10 – “Attività laboratoriale” a cura delle Educatrici del Centro per le famiglie.

Ore 11 – “Mamma! Che Merenda!”, merenda interculturale tra chiacchiere e un po’ di latte.

Distretto di Guastalla

3 ottobre, dalle ore 9 alle 11 – “È nata una Mamma”, mattinata alla tematica dell’allattamento e del Babywearing, con l’Ostetrica e l’esperta di babywearing in collaborazione con il Centro per le Famiglie nella sede del Centro per le famiglie in via Mascagni 13 a Novellara.

Distretto di Montecchio

1 ottobre, ore 9.30 – “Allattamento e babywearing”, incontro informativo Calla della Comunità di Montecchio (Sala Riunioni al 2° piano).

Distretto di Correggio

5 ottobre, dalle ore 10 alle 12 – “Allattamento al seno con il sostegno di tutti”, incontro con Valentina Zanin, Ostetrica del Centro Salute Donna, dedicato a tutti familiari coinvolti nel sostegno alla mamma in allattamento (mamme, future mamme, papà, nonni ecc..). Ospedale di Correggio (Sala Nedda Sologni, 1° piano) in via Circondaria 29 Correggio

Distretto di Scandiano

1 ottobre, ore 18.30 alla Casa della Comunità di Castellarano: Lettura animata a cura delle operatrici della Biblioteca Comunale Chiavelli; a seguire “Massaggio neonatale con i papà” a cura delle educatrici del Centro per le Famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia. Durante l’incontro le Ostetriche e i Pediatri saranno a disposizione per offrire sostegno all’allattamento e informazioni sui servizi; l’incontro è aperto alle coppie di genitori con i loro neonati, senza prenotazione.

3 ottobre, ore 18.30 – all’Ospedale di Scandiano (Sala Lasagni, 2° piano) Lettura animata a cura delle operatrici della Biblioteca Comunale Salvemini; a seguire “Massaggio neonatale con i papà” a cura delle educatrici del Centro per le Famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia. Nel corso dell’incontro Ostetriche e Pediatri saranno a disposizione per offrire sostegno all’allattamento e informazioni sui servizi; l’incontro è aperto alle coppie di genitori con i loro neonati, senza prenotazione.

4 ottobre, ore 17.30 – Lettura animata a cura delle operatrici della Biblioteca comunale Codro di Rubiera.

8 ottobre, ore 17 – Lettura animata a cura delle operatrici della Biblioteca Comunale Sognalibro di Casalgrande.

È possibile accedere a tutte le informazioni sui seguenti siti:

www.worldbreastfeedingweek.org

www.mami.org