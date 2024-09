Scelta delle superiori, in tanti all’incontro di ieri a Maranello

Successo a Maranello per l’iniziativa “Orientarsi nelle scelte” dedicata al tema della scelta della scuola superiore. Ottima partecipazione da parte delle famiglie alla serata sull’orientamento scolastico organizzato giovedì 26 settembre dall’amministrazione comunale: in tanti tra genitori e ragazzi hanno partecipato alla Biblioteca Mabic all’incontro con il Dott. Marco Franchini, psicologo scolastico e formatore in ambito pedagogico e socio-educativo.

“Esprimo grande soddisfazione rispetto alla partecipazione all’evento, ho apprezzato la presenza di così tanti ragazzi”, commenta Laura Costi, assessore all’istruzione. “Come amministrazione comunale crediamo che alle famiglie debbano essere offerti spunti di riflessione e occasioni di confronto su temi così importanti, quale la scelta della scuola superiore, il primo passo da protagonisti che mette al centro se stessi per una scelta consapevole, basata sulle proprie attitudini. L’affluenza di ieri sera è un segnale di interesse a queste tematiche che ci suggerisce di continuare, con entusiasmo, a proporre iniziative dedicate sia a genitori che a ragazzi, affinché possano confrontarsi e informarsi insieme per affrontare le scelte future”. Una iniziativa rivolta principalmente alle famiglie dei ragazzi delle seconde e terze medie che rientra nel ciclo di eventi dedicati all’orientamento proposti dal Comune di Maranello, progetto che si pone l’obiettivo di fornire strumenti e informazioni necessari per una scelta il più consapevole possibile della scuola secondaria di secondo grado, con incontri pubblici, incontri in classe con esperti e testimonianze delle aziende.