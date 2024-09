Sassuolo: il servizio di acquisizione dei rapporti di incidente stradale dal 1 ottobre è on line

A partire da martedì 1 Ottobre sarà attivo il servizio di acquisizione dei rapporti di incidente stradale on line.

Il servizio è rivolto sia agli utenti privati che a quelli professionali (Avvocati, Infortunistiche stradali, Periti Assicurativi appositamente delegati dalle Compagnie Assicuratrici) e vi si potrà accedere consultando l’apposito sito internet all’indirizzo www.incidentistradali.com all’interno del quale è possibile effettuare la richiesta di accesso agli atti telematica.

Dopo aver inserito una richiesta sarà immediatamente accessibile lo scambio di generalità dei veicoli coinvolti.

Per l’evasione della documentazione richiesta “relazione d’incidente, corredo fotografico, schizzo planimetrico”, il sistema provvederà ad inviare automaticamente una mail con il link dal quale scaricare la documentazione.

Per il pagamento dei diritti di copia è disponibile il sistema di pagamento PagoPa mediante la piattaforma.

La relazione e gli atti richiesti saranno disponibili a pagamento avvenuto.

Ricordiamo che in presenza di lesioni, sulla base della dinamica del sinistro, potrebbe essere necessario in nulla osta al rilascio degli atti da richiedere direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena. In caso di omicidio stradale, dovrà sempre essere richiesto il nulla osta direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena.

I sinistri con soli danni a cose saranno disponibili appena pronti.