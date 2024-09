Oggi l’inaugurazione della Scuola dell’Infanzia di Castellarano

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi l’inaugurazione della rinnovata Scuola dell’Infanzia di Castellarano, alla presenza di numerosi cittadini, delle autorità locali, dei rappresentanti delle istituzioni, del sindaco Giorgio Zanni e della Dirigente Scolastica Prof. Maria Migale.

Questo evento segna un altro importante traguardo per il Comune di Castellarano, sottolineando l’impegno costante nella riqualificazione delle strutture scolastiche per garantire la sicurezza e il benessere degli studenti.

Nel suo discorso, il sindaco Giorgio Zanni ha messo in luce l’importanza degli interventi

che sono stati portati avanti senza interruzioni durante i mesi estivi. Ha ricordato come

questi siano stati possibili grazie a risorse comunali, cofinanziamenti regionali e contributi

privati, ma soprattutto grazie al lavoro svolto per ottenere i fondi del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR): “Siamo riusciti ad ottenere per il nostro territorio una cifra

davvero cospicua di fondi europei a vantaggio dell’intera comunità di Castellarano, con oltre

40 progetti tra pubblici e privati e più di 15 milioni di euro destinati al nostro Comune,

rendendoci uno dei più virtuosi a livello provinciale.”

Zanni, insieme all’assessore alla Scuola Paolo Iotti, ha inoltre aggiunto che, durante i dieci

mesi di lavori di ristrutturazione, gli alunni e i loro insegnanti hanno continuato regolarmente le attività scolastiche, grazie alla ridistribuzione in tre plessi già operativi: il nido d’infanzia comunale di Castellarano, la materna comunale di Tressano e quella parrocchiale del Sacro Cuore. Ha inoltre elogiato lo spirito di collaborazione che ha permesso a tutti di affrontare questo periodo senza difficoltà.

Zanni ha infine sottolineato come il cantiere, grazie all’impegno e alla serietà di aziende e

dei tecnici comunali, sia stato completato nei primi giorni di agosto, permettendo agli

studenti e agli insegnanti di tornare alle lezioni lo scorso 16 settembre in una scuola

rinnovata, più sicura e moderna.

Dettagli dell’intervento di miglioramento sismico e riqualificazione

L’intervento, parte del PNRR, è stato finanziato con un importo complessivo di 1.090.000

euro, distribuito tra 981.000 euro dal PNRR, 80.000 euro dal Ministero dell’Interno e 29.000 euro dal Comune.

I lavori hanno incluso una serie di interventi strutturali e di ammodernamento che hanno reso l’edificio non solo più sicuro ma anche più efficiente dal punto di vista energetico. Il

miglioramento sismico ha interessato sia le strutture in cemento armato sia quelle in

muratura, con un rinforzo strutturale per garantire la resistenza agli eventi sismici. La

copertura voltata è stata completamente sostituita con una nuova struttura in legno

lamellare, più bella, leggera e resistente.

Inoltre, il rifacimento del manto di copertura ha incluso la rimozione della vecchia guaina e

l’installazione di un nuovo sistema di impermeabilizzazione per evitare infiltrazioni d’acqua e migliorare la durabilità dell’edificio. L’intervento ha anche previsto l’adeguamento

dell’impianto antincendio, in linea con le più recenti normative di sicurezza, garantendo una

maggiore protezione per studenti e personale.

Un’ulteriore area di intervento ha riguardato l’ammodernamento della cucina, con nuove

attrezzature più efficienti e funzionali per migliorare il servizio mensa. Questo permetterà

una gestione più sostenibile e sicura della preparazione dei pasti per i bambini. I lavori si

sono conclusi lo scorso 10 agosto 2024, con buon anticipo rispetto all’avvio delle scuole.

Un progetto che guarda al futuro, il Sindaco Zanni prosegue: “Questo intervento si inserisce

in un più ampio programma di riqualificazione edilizia delle strutture educative del Comune

di Castellarano. Oltre alla Scuola dell’Infanzia di Castellarano, la ristrutturazione completa

della Scuola Secondaria di primo grado “Papa Giovanni Paolo II” di Roteglia e della palestra

annessa, la costruzione della nuova Scuola Elementare, finanziata sempre con fondi PNRR

per un importo di €5 milioni e la nuova mensa a disposizione di tutti gli studenti, sono solo

una parte degli interventi in corso, destinati a formare il nuovo plesso scolastico di Roteglia.

Insieme, questi progetti contribuiranno a accrescere ancor più l’offerta educativa e

infrastrutturale del territorio, con l’obiettivo di garantire servizi sempre più belli, efficaci ed

efficienti all’intera comunità.

Il Sindaco Giorgio Zanni e l’Assessore alla Scuola Paolo Iotti hanno poi concluso: “Abbiamo lavorato con impegno per offrire ai nostri bambini una scuola sicura, più bella ed al passo coi tempi.

Questo progetto fa parte di un piano più ampio che riguarda l’intera comunità scolastica,

dove, il risultato di oggi rappresenta un importantissimo passo nel futuro della nostra

comunità”.

La cerimonia si è conclusa con una visita guidata alla struttura rinnovata, già completamente a disposizione di bambine e bambini, maestre e collaboratrici.