Con il progetto “Io e gli altri” nuove opportunità per le famiglie modenesi

Informazione ai genitori, condivisione, incontro e gioco, sostegno alle famiglie. Con il progetto “Io e gli altri – Nuove opportunità” la Polivalente 87 e Gino Pini e la Polisportiva Castelfranco sperimentano servizi educativi formali e informali rivolti alla prima infanzia, e attività di aggregazione e socializzazione per bambini e ragazzi, insieme a laboratori formativi per i genitori, accompagnandoli in un percorso di scoperta.

Il nuovo progetto della Polivalente prevede tre azioni distinte, “Famiglie in-formazione” per i genitori, “Holly Polly”, lo spazio gioco per i più piccoli, e “Dopo scuola attivo” per i più grandi, riunite sotto il titolo “Crescere insieme” che prenderanno il via a partire dall’11 ottobre e che hanno l’obiettivo di promuovere l’accesso a percorsi educativi per bambini e ragazzi da zero a 14 anni, valorizzando le diversità e contribuendo a rendere gli ambienti di apprendimento luoghi aperti, funzionali alle esigenze di tutti e inclusivi.

Il progetto “Io e gli altri”, che ha il patrocinio del Comune di Modena ed è cofinanziato da Fondazione di Modena, è stato presentato questa mattina, venerdì 27 settembre, con una conferenza stampa che si è svolta alla Polivalente 87 e Gino Pini alla quale sono intervenuti per il Comune di Modena l’assessora alle Politiche educative e Rapporto con l’Università Federica Venturelli e l’assessore a Cultura, Sport, Politiche giovanili Andrea Bortolamasi; per la Polivalente la presidente Iliana Pedrazzi e la coordinatrice Silvia Della Casa; per la Polisportiva Castelfranco e Arci Servizio Civile Modena (Asc) Gerardo Bisaccia, vice presidente di Arci Modena; per Fondazione di Modena, il consigliere di amministrazione Valerio Zanni.

“Holly Polly” è lo spazio gioco e laboratori per i bambini e le bambine fino a 12 anni e per le loro famiglie. Consiste in un’area gioco per i piccolissimi, da zero a 3 anni, allestita nella sala PollyGym e attrezzata con materiali adatti all’età, che sarà aperta il lunedì e il giovedì mattina, dalle 9 alle 12, con la presenza di un’educatrice che coordinerà lo spazio gioco ricreativo. Per i bambini e le bambine da zero a 6 anni sono previsti anche laboratori creativi, di psicomotricità relazionale, di inglese, che si svolgono ogni sabato mattina, dalle 9 alle 12, con la guida di professionisti dei diversi settori. Per la fascia d’età dai 6 ai 12 anni, sempre il sabato mattina, sono in programma laboratori di yoga bimbi, Speaking labs inglese (per i bambini delle elementari), danza espressiva, anche in questo caso tenuti da professionisti.

Il servizio-incontro “Dopo scuola attivo” si svolge sia nei locali della Polivalente 87 e Gino Pini sia alla Polisportiva Castelfranco, è rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni (che saranno divisi in due gruppi per fasce d’età) e si propone come sostegno didattico per i compiti, per preparare interrogazioni e verifiche, per apprendere un metodo di studio adeguato ma anche come punto di aggregazione, socializzazione e solidarietà interculturale attraverso laboratori creativi e attività sportive. Il servizio non offre solo risposte ai bisogni didattici ma punta a sostenere la crescita individuale dei ragazzi portandoli ad acquisire autonomia e a sviluppare capacità e competenze anche sociali. Il dopo scuola, coordinato da personale qualificato e formato da Arci Modena, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30 e l’iscrizione è aperta per tutto l’anno scolastico.

“Famiglie in-formazione”, infine, è il programma di incontri guidati dedicati ai genitori che partirà mercoledì 13 novembre, alle 17.30, con l’incontro “Sviluppo emotivo da zero a 6 anni”. In febbraio, sabato 22 alle 10, l’appuntamento è con i genitori dei bambini da zero a 3 anni per parlare di “Il gioco per uno sviluppo psicomotorio globale”, mentre in maggio (mercoledì 21 alle 17.30) si approfondirà il tema del gioco nei bambini da 3 a 6 anni. Gli incontri saranno condotti da Cecilia Bonacini, educatrice e psicologa.

Lo sviluppo del progetto e il raggiungimento dei risultati attesi saranno verificati da Asc Modena in qualità di ente di formazione e monitoraggio.

Per informazioni: tel. 059 300015; info@pol87pini.it; prenotazioni sul sito della Polivalente (www.pol87pini.it) e iscrizioni in segreteria.