A Fiorano Modenese un laboratorio pratico di Intelligenza Artificiale gratuito e aperto a tutti gli insegnanti

Si intitola “Intelligenza Artificiale generativa: un’ospite inquietante in aula?” l’appuntamento gratuito per insegnanti, in programma a Casa Corsini, il polo dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese, per martedì 1° ottobre alle ore 17.

L’incontro prevede, dopo la presentazione dimostrativa del progetto europeo JUGAAD sulla STEAM Education al servizio dell’apprendimento delle materie scolastiche, un laboratorio pratico di Intelligenza Artificiale per insegnanti. Il workshop, condotto da Diego Fontana, copywriter, autore, docente, è incentrato sugli aspetti pratici dell’AI, per conoscerla, imparare a dialogare, creare insieme.

“Si tratta di un’esperienza laboratoriale – sottolineano gli organizzatori – incentrata sulla creazione di testi e immagini, sugli aspetti quindi più legati alla creatività e allo sviluppo delle proprie idee. E’ proposto gratuitamente agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e di qualsiasi territorio”.

L’appuntamento è promosso dall’Associazione Lumen APS, dall’Istituto Comprensivo 1 di Fiorano e dal Comune di Fiorano Modenese.

È richiesta l’iscrizione all’indirizzo email: lumenassociazione@gmail.com

Il workshop si configura come Multiplier Event del progetto europeo JUGAAD nato per sostenere la STEAM education nelle scuole, di cui l’associazione Lumen è capofila.

Diego Fontana da diversi anni è docente di copywriting e metodologia della progettazione visiva all’Istituto Europeo di Design. Fondatore e direttore creativo di Terra, si è formato professionalmente nelle multinazionali Lowe Pirella e Saatchi & Saatchi, è stato collaboratore e coautore dei programmi tv ‘Tracce di Sport’ (Rai News) e ‘Donna è sport’ (Sky Uno) e dei format per il web The Lap (Kaspersky e Ferrari Driver Academy) e ‘Un tè con Andrea’ (Sole24ore).