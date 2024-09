Via Canalino a Modena si trasforma nella “Via Dei Libri”

A partire da sabato 28 Settembre, e nei successivi sabati 5,12 e 19 ottobre, dalle 9:00 alle 19:30, via Canalino torna ad essere una grande libreria diffusa nella quale passeggiare curiosando tra editori e pubblicazioni di ogni genere, alla ricerca di curiosità da acquistare e novità editoriali da scoprire.

Protagoniste saranno le case editrici dell’Associazione Editori Emiliano Romagnoli che si alterneranno sotto i portici nei diversi fine settimana.

Una manifestazione ideata dall’associazione e, da quest’anno, organizzata direttamente in collaborazione con Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico, che l’ha inserita nel proprio programma ufficiale annuale. La rassegna è patrocinata dal Comune di Modena.

L’iniziativa intende parallelamente incentivare e ampliare la già ricca offerta culturale cittadina e al contempo valorizzare una via e una zona del centro storico degna di essere vista e frequentata.

Narrativa, saggistica, poesia, storia, gialli, cucina, letteratura per l’infanzia, romance, fantasy, ma anche tanta modenesità, tradizioni, territorio, e tanto altro saranno a disposizione dei visitatori, che per l’occasione potranno conversare direttamente con editori e autori presenti, scoprendo ogni sabato nuovi libri e edizioni sempre diverse. In occasione della terza edizione, gli organizzatori hanno anche lanciato il “Premio letterario Pietro Guerzoni”, per racconti ispirati alla modenesità, in omaggio ad uno dei fondatori dell’associazione, nonché modenese illustre per la sua attività di operatore culturale e di pubblico amministratore (vicesindaco di Modena per anni) scomparso lo scorso anno.

La serata finale di premiazione dei finalisti e per la presentazione del volume antologico che raccoglierà 28 racconti selezionati è in programma sabato 19 ottobre al Teatro Tempio.

Editori partecipanti:

#logosedizioni (MO) – Adelmo Iaccheri Editore (Pavullo -MO) – AltreVoci Edizioni (Borgo Taro – PR) – Argentodorato Editore (FE) – CDL (Finale Emilia – MO) – Corsiero Editore (RE) – Edizioni del Loggione – Damster (MO) – Elleboro Editore (BO) – Errekappa Edizioni (Carpi – MO) – Fulmino Edizioni (RN) – Il Fiorino Edizioni (MO) – Incontri Editrice (Sassuolo – MO) – Massimo Soncini Editore (PR) – Libreria Salvo Libri