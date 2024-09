Soundform 2024, sabato a Formigine evento dedicato ai ragazzi

Sabato 28 settembre, a partire dalle ore 16, il Parco della Resistenza di Formigine ospiterà Soundform 2024, un evento gratuito dedicato ai giovani e alle famiglie.

Tra le attività in programma, i ragazzi potranno partecipare a sessioni di parkour con allenamenti guidati e un contest finale, sperimentare il mondo dell’hip hop con corsi aperti e ballare al ritmo di un dj set dal vivo. Non mancheranno laboratori creativi di giocoleria e street art per esprimere la propria fantasia, e una vasta gamma di giochi sportivi, tra cui calcio balilla, ping pong e scacchi.

Novità di quest’anno saranno i giochi da tavolo e una sessione di Dungeons & Dragons (su prenotazione, scrivendo a info@telaboratorio.it), ideale per gli appassionati di giochi di ruolo e strategia. A rendere la giornata ancora più piacevole, una merenda sarà offerta a tutti i partecipanti.

Il progetto, finanziato dal Fondo per la legalità del Ministero dell’Interno, è promosso dal Comune di Formigine in collaborazione con le associazioni TeLa – Teatro Laboratorio APS, ASD Formigine Parkour, Progetto Zone – Aliante Cooperativa Sociale e Happy Dance Formigine.

Per informazioni: Hub in Villa, tel. 059 416 355, giovani@comune.formigine.mo.it.