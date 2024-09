Reggio Emilia, al via la campagna sulla sicurezza stradale per l’uso responsabile di monopattino e telefonino

Saranno affissi in città in questi giorni i manifesti della campagna sulla sicurezza stradale ideati dagli studenti del Blaise Pascal in collaborazione con la Polizia locale di Reggio Emilia e l’Ufficio scolastico provinciale. A distanza di un anno ritornano sui cartelloni pubblicitari cittadini i manifesti vincitori del concorso che erano stati premiati lo scorso autunno in Sala del Tricolore.

A riportare sotto i riflettori la sicurezza stradale, soprattutto quando si parla di giovani, i numeri degli incidenti sul territorio comunale: nel 2023 infatti sono 58 i sinistri stradali che hanno registrato il coinvolgimento di un monopattino, alcuni con gravi conseguenze. Sempre lo scorso anno nei 1.527 incidenti rilevati dalla Polizia locale di Reggio Emilia sono stati coinvolti 751 tra minori e ragazzi fino ai 24 anni (111 minori nella fascia 0 – 10 anni; 193 ragazzi tra i 10 e i 17 anni e 447 giovani tra i 18 e i 24 anni).

I manifesti dedicati all’educazione stradale erano stati ideati dai ragazzi, allora studenti delle classi quinte del Liceo Artistico e Grafica dell’Istituto Blaise Pascal, che avevano progettato una quarantina grafiche ispirate alle regole del Codice della strada e a

comportamenti civili. Il progetto grafico che aveva vinto, e che tornerà nei prossimi giorni ad essere protagonista della campagna sulla sicurezza stradale, era stato curato dalle studentesse Rita Barani e Irene Davoli.

Durato diversi mesi, il progetto voleva essere un’opportunità didattica, nata dalla collaborazione tra Polizia locale e liceo, per sperimentare in concreto linguaggi e strategie di comunicazione. Aveva, inoltre, lo scopo di far riflettere gli stessi autori dei manifesti, studenti, e utenti della strada, che hanno avuto il compito di far crescere e diffondere il senso di responsabilità e il valore della convivenza a partire dai gesti quotidiani come parcheggiare correttamente un monopattino o evitare di rispondere agli amici mentre si guida qualunque mezzo.