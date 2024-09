Play 2025, il Festival del Gioco si sposta a BolognaFiere mantenendo la sua essenza

Con le sue 45mila presenze in tre giorni del maggio scorso Play – Festival del Gioco è diventato grande: si è definitivamente affermato come la più importante manifestazione italiana dedicata ai giochi “analogici” – da tavolo, di ruolo, di miniature, dal vivo, di carte e scientifici per gli appassionati come per famiglie. Evolution è la parola d’ordine della prossima edizione, la 16esima, che porta con sé la grande novità di una nuova “casa”.

Anche nel 2025 i capisaldi di PLAY saranno i medesimi:

– Entra, Scegli, Gioca che si traduce in migliaia di tavoli di giochi a disposizione di tutti i giocatori, appassionati ed occasionali

– Vetrina per le Associazioni Ludiche che a Play hanno il loro evento nazionale ed un momento per conoscere e farsi conoscere

– Agorà per gli Editori Ludici, grandi e piccoli, che possono trovare spazi e pubblico per fare conoscere al meglio i propri prodotti

L’appuntamento con Play sarà dal 4 al 6 aprile presso il quartiere fieristico di Bologna con più tavoli di giochi, più spazio e servizi per pubblico ed espositori. Silvia Pozzi di ModenaFiere, Project Manager di Play, spiega: “Il Festival del Gioco evolve rimanendo sempre sé stesso. La manifestazione, organizzata da BolognaFiere in collaborazione con ModenaFiere e Ludo Labo, avrà a disposizione una superficie di ben 32.670 metri quadri coperti (+25%), di cui 10.500 metri quadri di spazi espositivi (+20%), con un incremento del 30% dei tavoli di giochi che arriveranno ad essere oltre 3.000”.

Play – Festival del Gioco si è saputo evolvere in maniera costante, con attenzione al mutare del mondo ludico senza “snaturarsi”, sottolinea il direttore artistico Andrea Ligabue: “Con passo tranquillo e sicuro, Play ha saputo andare avanti cambiando piano piano: prima il passaggio dall’autunno alla primavera, poi il passaggio da 2 a 3 giorni, poi i nuovi padiglioni esterni ed ora il passaggio a Bologna, senza mai perdere di vista i pilastri del progetto: migliaia di tavoli di giochi a disposizione di tutti i giocatori, appassionati ed occasionali; vetrina per le Associazioni Ludiche e gli Editori, che a Play hanno il loro evento nazionale per conoscere, farsi conoscere e presentare i propri prodotti”.

Play evidenzia il suo essere Festival del Gioco con il coinvolgimento attivo delle associazioni ludiche e la creazione di aree tematiche coinvolgenti e divertenti. Una delle eccellenze del Festival è la Ludoteca con oltre 230 tavoli. Trovano spazio qui le aree dedicate ai premi internazionali, ai giochi finalisti del Goblin Magnifico, l’area giochi da due e l’area RePlay, dedicata ai classici moderni. Novità in arrivo anche nell’area gioco di ruolo e libro game, con tavoli ad attività legate ai premi RpG Magnifico e Libro Game Magnifico e nuove aree tematiche. La Ludoteca e le aree gioco, vero cuore pulsante di Play, potranno far giocare migliaia e migliaia di persone contemporaneamente!

Un’evoluzione lenta e graduale quella di Play, che nel corso della sua più che quindicennale esperienza è riuscita a disseminare a Modena e provincia la cultura del gioco, facendola entrare in tutte le scuole, università, biblioteche, istituti culturali e famiglie. Ora la città raccoglie i frutti di questo lungo lavoro con il debutto dell’evento: Play in the City, Festival della Cultura Ludica, organizzato dal Comune di Modena (Assessorato alle Politiche educative e Rapporto con l’Università) e Ludo Labo, che si terrà dal 21 al 23 novembre 2025 nel centro storico cittadino.

Obiettivo di Play in the City è quello di valorizzare il gioco come medium culturale andando ad esplorare il legame tra gioco ed educazione, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale in questo settore, attirando l’interesse delle istituzioni e dei visitatori.