“Passi per la pace”, il 5 ottobre la Camminata intercomunale nei territori di Quattro Castella, Albinea, Scandiano e Casalgrande

“Passi per la pace”, questo il titolo dell’iniziativa che è rivolta a tutti i cittadini, scuole e famiglie per dar vita a un momento collettivo che intende lanciare pensieri e progetti diffusi, nonché promuovere attività concrete di approfondimento ed elaborazione, nell’ottica di attivare una responsabilizzazione collettiva e sostanziare il concetto di sostenibilità come paradigma per comprendere il legame tra giustizia sociale, giustizia ambientale e giustizia ecologica.

I Comuni promotori, insieme al Comitato Gemellaggi, Pace e cooperazione internazionale di Albinea e a numerose associazioni che hanno aderito alla marcia (Amici del Ceas di Borzano di Albinea, Associazione Istarion d.e.a., Istituto Comprensivo di Albinea-Borzano, Poli Infanzia Comunale di Albinea e Scuola Infanzia FISM di Borzano, Circolo Colline Matildiche Bene Comune, CROCE ROSSA ITALIANA – comitato di Quattro Castella, cinema Eden, Polisportiva Terre Matildiche, ANPI Quattro Castella, Auser di Quattro Castella, Unità pastorale 41 (Montecavolo, Quattro Castella, Roncolo, Salvarano), Parrocchia di Puianello, Associazione sbandieratori e musici Maestà della Battaglia, Pax Christi, Banca del tempo, Movimento Nonviolento – Centro di Reggio Emilia, Avis Quattro Castella, Gruppo I Villici delle Quattro Castella, Tutti giù per terra spazio bimbi, Pangea Soc. Coop, Nido d’infanzia i Briganti, Servizi educativi comunali, Istituto comprensivo Boiardo, Istituto comprensivo Spallanzani, Scuola infanzia San Francesco, Scuola dell’infanzia San Giuseppe, Scuola dell’infanzia S. Corradi, Scuola dell’infanzia V. Guidetti, ANPI Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Scandiano, A.S. Radioamatori, Associazione Il Mucchio, Banda Scandiano, Boiardo Maer, CAI sottosezione Scandiano, Centro Studi M.M. Boiardo, Circolo Amici dello Sport, Circolo Bisamar, Circolo Bosco, Circolo le Ciminiere, Circolo la Venere di Chiozza, Circolo di Ventoso, Circolo Nuova Fellegara, Circolo Parco Morgone, Donne in Nero, Grandi Terre Reggiane, Lazzaroni A.P.S., Lyons Club, LUG Linux User Group, Magic Basket Scandiano, OpenArt Scandiano, Pilates & Co, Progetto Anziani Arceto, Scout Gruppo 1 Scandiano, Azzura s.c.r.l, ASD Sportissima) sono da sempre impegnati ad approfondire tematiche riguardanti la Pace, il rispetto dei Diritti Umani, l’accoglienza, l’inclusione sulla base delle sollecitazioni condivise poste dall’Agenda 2030.

Ha aderito alla marcia e parteciperà il movimento Europe for Peace di Reggio Emilia.

Si tratta di una marcia, che sarà possibile percorrere anche solo per alcuni tratti, dunque adatta a tutti, che partirà sabato 5 ottobre 2024 alle ore 8.30 da Quattro Castella e terminerà alle ore 18 a Casalgrande, con un percorso di 29 km secondo il seguente itinerario:

Ore 8.30: QUATTRO CASTELLA Piazza Dante Alighieri – Municipio

Ore 9.00: partenza per Via Prampolini fino a Roncolo

Ore 9.30: Roncolo Via Filippo Turati – Via F.lli Cervi fino a Montecavolo centro

Ore 10.20: Montecavolo Via Fermi – Viale Menozzi fino a Puianello

Ore 10.40: Puianello Via Roma – ciclabile Via S. Prospero – Via Romesino – Via Crostolo fino Botteghe

Ore 11.20: Botteghe Piazza Caduti Alleati di Villa Rossi – ciclopedonale fino ad Albinea

Ore 11.50: ALBINEA Piazza Cavicchioni – Municipio

Ore 12.20: Partenza per ciclopedonale fino a Borzano

Ore 13.30: Borzano pausa pranzo

Ore 14.00: Partenza per Via Ariosto – Via Zacconi – Via Mattaiano – Via Cà Duchi – Via Cà de Signori – Via Resta – Ciclopedonale del Tresinaro – Via della Rocca – Via Garibaldi – Piazza della Libertà

Ore 15.30: SCANDIANO p.zza Libertà – retro Municipio

Ore 16.00: Partenza per Viale della Repubblica – ciclabile per Chiozza

Ore 16.25: Chiozza Via Chiozzino – Via Madonna della Tosse – Via Botte fino a Casalgrande

Ore 17.30: CASALGRANDE Piazza Martiri della Libertà – Municipio

Ore 18.00: Conclusione

Durante la camminata, nelle soste in prossimità dei Municipi, sono previste performance, installazioni, letture e momenti di riflessione. In particolare:

Risveglia la pace!

Saluto di benvenuto a cura dell’Associazione Sbandieratori e Musici Maestà della Battaglia

Accoglienza di cittadini, bambini e famiglie con le parole di Cantieri di Pace proposte dall’Istituto Comprensivo e della Scuole dell’infanzia Comunale e FISM e “Danzando in cerchio a passo di pace” a cura di associazione Istarion d.ea. Da radici antiche, la danza in cerchio è uno strumento laico ed interculturale d’integrazione psicofisica, relazionale e comunitaria. Danzando per mano in cerchio scegliamo di unirci al di là di ciò che ci separa, ci ricolleghiamo a noi stessi, agli altri, alla comunità ed espandiamo la nostra consapevolezza personale e globale sentendoci parte di un tutto e riscoprendo la nostra cittadinanza terrestre. Una danza in cerchio come strumento di relazione comunitaria che testimonia i valori della cooperazione, della nonviolenza e solidarietà. Aperto a tutte e tutte. Non occorre saper danzare.

Interverrà Don Eugenio Morlini per presentare la Marcia Mondiale di pace.

All’arrivo a Scandiano i marciatori saranno accolti dai Fiori della pace realizzati dai laboratori del Cyber Cafè di Villa Valentini, da un saluto dell’Amministrazione e dalla Boiardo Band dell’Istituto Boiardo. Per tutti è previsto il laboratorio Alberi della pace con l’invito ad ognuno a formulare un proprio pensiero da lasciare sugli alberi della piazza come segno/richiesta di pace.

Le scuole di primo grado parteciperanno con l’esposizione dei propri messaggi sul Muro della pace e le scuole secondarie di primo grado donando ai partecipanti le Caramelle della pace.

La marcia terminerà nella piazza centrale del Comune con un saluto delle autorità e di ospiti speciali in momento conclusivo di festa e condivisione.

Si raccomanda a tutti coloro che si metteranno in cammino di partecipare con attrezzatura adeguata al lungo cammino, con una riserva di acqua personale e tante bandiere della pace. Il pranzo sarà al sacco.

Per informazioni

Comune di Quattro Castella 0522/249232 333/2418594 biblioteca@comune.quattro-castella.re.it

Comune di Albinea 0522/590261 – biblioteca@comune.albinea.re.it

Comune di Scandiano Servizio Cultura Tel 0522/764258 mail cultura@comune.scandiano.re.it

Comune di Casalgrande 3204376756 – m.cassinadri@comune.casalgrande.re.it