Modifica alla viabilità in via Muratori a Soliera

A partire da oggi giovedì 26 settembre, a Soliera, la circolazione lungo via Muratori, nel tratto che collega via Roma a via Matteotti, torna a essere a senso unico. È quindi ora vietato imboccare via Muratori da via Matteotti.

Tornano disponibili anche una ventina di posti parcheggio per auto, dei quali due riservati a disabili e due ‘rosa’ ovvero parcheggio cortesia. L’intervento è funzionale alla imminente apertura degli studi di alcuni medici di base che prenderanno servizio nella nuova Casa della Comunità.