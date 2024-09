Meno plastica nelle mense scolastiche di Fiorano Modenese

Il nuovo anno scolastico è incominciato a Fiorano Modenese con un taglio alla plastica presente nelle mense delle scuole, per una maggiore sostenibilità e attenzione all’ambiente.

Gli studenti delle scuole dell’infanzia e primarie hanno trovato sulle loro tavole una caraffa di acqua anziché le singole bottigliette di plastica per accompagnare il pasto.

L’acqua servita viene attinta dai rubinetti delle scuole, quindi costantemente controllata e di buona qualità (la stessa della casette dell’acqua del territorio), cosa che non sempre si può dire e controllare per le acque in bottiglia di plastica, sulla cui salubrità incidono le condizioni di conservazione nel tempo e nei passaggi di filiera.

“Siamo andati direttamente nelle scuole a testare l’ottima qualità e il gusto dell’acqua, trovando i bambini entusiasti perché hanno capito l’importanza di salvaguardare il nostro pianeta e sono felici di poter contribuire con un semplice gesto quotidiano, che può sembrare di poco conto e invece ha un enorme impatto, soprattutto da qui agli anni futuri.” racconta l’assessore alla Scuola, Monica Lusetti, reduce dalla visita alle mense scolastiche, nella prima settimana di scuola.

Sempre nell’ottica della riduzione di rifiuti, sono stati eliminati anche gli involucri in plastica che avvolgevano ogni singolo panino. Ora le pagnottine arrivano in sacchetti di carta più grandi e vengono distribuite ai ragazzi e bambini.

Si tratta di un’iniziativa che rientra nell’azione complessiva che l’Amministrazione di Fiorano Modenese vuole portare avanti nella direzione della sostenibilità e salvaguardia ambientale. A fine anno scolastico saranno circa 3 le tonnellate di plastica risparmiate nelle scuole fioranesi.

“Questa azione di riduzione dei rifiuti, grazie all’eliminazione degli involucri di confezionamento del pane e delle bottiglie di acqua, porterà complessivamente al risparmio di un immaginario elefante di plastica. – sottolinea l’assessore all’Ambiente Luca Busani – Non dimentichiamo poi che complessivamente nei primi 6 mesi del 2024 la raccolta differenziata a Fiorano ha superato l’86%, ben 2 percentuali sopra al target fissato dall’Unione Europea. Il Comune di Fiorano quindi vuole fare la propria parte nella lotta contro i rifiuti e conseguentemente contro i cambiamenti climatici!”