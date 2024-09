Maserati debutta al Monaco Yacht Show 2024

Dal 25 al 28 settembre Maserati è nel Principato di Monaco in occasione della sua prima partecipazione al Monaco Yacht Show (MYS), uno degli eventi più attesi dell’anno dagli appassionati di nautica e imbarcazioni di lusso.

Giunto quest’anno alla sua trentatreesima edizione, e organizzato sotto l’Alto Patronato di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco, il MYS è dedicato a coloro che amano vivere il mare in grande stile, senza rinunciare a lusso, comfort, eleganza e innovazione, alla ricerca delle ultime tendenze del mercato marittimo – a noleggio e in vendita – e arricchito dalla presenza del gotha dei costruttori, dei broker e degli specialisti mondiali del settore.

Nella suggestiva baia di Port Hercule, una platea di oltre 560 espositori trova spazio per accogliere il pubblico internazionale esperto e appassionato di nautica da diporto, avvolto dall’atmosfera davvero unica della località più glamour della Costa Azzurra.

In questo contesto esclusivo che vede schierata una flotta di oltre 120 superyacht e il meglio dei tender più lussuosi, Maserati ha scelto di distinguersi con due tra le sue più recenti e innovative creazioni. Il motoscafo TRIDENTE nasce dalla collaborazione della Casa modenese con Vita Power, sofisticata azienda di tecnologia marina impegnata nello sviluppo e nella produzione di performanti motori e yacht completamente elettrici; GranCabrio Folgore è la prima cabrio del segmento luxury 100% elettrica sul mercato, basata su una tecnologia a 800V e sviluppata con soluzioni tecniche all’avanguardia in grado di coniugare performance di assoluto rilievo con il design e l’eleganza tipica del Tridente.

Con TRIDENTE, Maserati scrive un nuovo capitolo della sua storia sull’acqua. Il motoscafo, lungo 10,5 metri, con una potenza massima di 600 CV e una capacità di batteria di 252 kWh, vanta una velocità di crociera di 25 nodi, una velocità massima di 40 nodi e una ricarica a corrente continua in meno di un’ora.

La day boat, che può ospitare fino a 10 passeggeri, è costruita in fibra di carbonio, rifinita secondo i più alti standard creativi dagli artigiani del mare di Hodgdon Yachts, costruttore americano del Maine con una storia di oltre duecento anni di passione ed eccellenza, specializzato in tender per superyacht.

Allo stand Maserati del MYS 2024, TRIDENTE è affiancato da una GranCabrio Folgore con carrozzeria colore Rose Gold, capote in tela Titan Grey e interni in ECONYL® Denim e Ice.

Il nuovo modello, presentato ad aprile 2024, è già diventato icona di stile e perfetto interprete della performance più pura grazie a dettagli ricercati come il soft top a scomparsa, per godere della migliore esperienza a cielo aperto, lo spazio per quattro posti reali con il comfort necessario anche per lunghi viaggi, e la tecnologia a 800 V per prestazioni eccellenti, garantite dai tre potenti motori a magneti permanenti da 300kW.

In questa creazione simbolo dell’eleganza italiana su quattro ruote, lusso e prestazioni si mescolano in una vettura capace di raggiungere i 290 km/h, con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,8”, assicurando una potenza raffinata, comodità senza rinunciare al divertimento di guida più sportivo, e una tecnologia di ultima generazione. Inoltre, su GranCabrio Folgore tutto è studiato per ottimizzare l’autonomia massima raggiungibile – dalle modalità di guida a parametri specifici e strategie di “energy saving” – e migliorare l’efficienza del veicolo, che può vantare una autonomia di 447 km (ciclo WLTP).