Le sfide che ci attendono: due giornate con Limes a Soliera

Il nostro presente è definito da due tendenze: un sorprendente sviluppo tecnologico e un drammatico intensificarsi dei conflitti militari. Viste nel loro insieme, esse ci raccontano di una rinnovata competizione globale tra grandi e piccole potenze. Insieme ai più acuti studiosi e analisti che gravitano attorno alla prestigiosa rivista Limes, l’Università Natalia Ginzburg di Soliera apre un dibattito diviso in due giornate per comprendere le sfide che ci attendono, presso il Nuovo Cinema Teatro Italia di via Garibaldi 80, a Soliera. Titolo dell’evento: “Il nuovo Grande Gioco. Conferenze di geopolitica”.

Sabato 28 settembre dalle 16 si parlerà di “Dinamiche della deglobalizzazione” con Fabrizio Maronta e Giacomo Mariotto (redazione Limes), alle 17:30 di “Mediterraneo in crisi: la Cina, l’Italia e le potenze globali nel mare centrale”, con Leonardo Bruni, Università di Torino e esperto di Cina e Mediterraneo.

Domenica 29 settembre alle 10 appuntamento con “Intelligenza artificiale I: le origini e lo sviluppo”, Con Carlo Maria Brezigia, esperto di sicurezza cibernetica per Intesa San Paolo, alle 11.30 con “Intelligenza Artificiale II: La diffusione e le conseguenze” con Cesare Alemanni, autore de “Il re invisibile”.

L’ingresso alle conferenze è gratuito, ma è gradita la prenotazione, chiamando i numeri 335.6192865 e 347.1144472.