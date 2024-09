Grande festa per l’inaugurazione della nuova sede del Cep ad Albinea

C’erano i ragazzi e le ragazze, le loro famiglie, le volontarie che si alternano in questi anni e quelle storiche che hanno contribuito a far crescere il servizio. C’erano gli amministratori che lo portano avanti e quelli che lo hanno fondato, oltre ai dipendenti degli uffici, che si sono adoperati per renderlo migliore. Con queste premesse l’inaugurazione della nuova sede del Centro Educativo Pomeridiano, avvenuta ieri pomeriggio, è stata una bellissima e molto partecipata festa.

La sindaca Roberta Ibattici ha ringraziato tutti i soggetti coinvolti nell’aver voluto, collaborato e investito fortemente sul Cep, che “Oggi è una realtà molto importante sul nostro territorio” definendolo “un luogo di incontro, di scambio di cultura e di aiuto alle famiglie”.

Poi il taglio del nastro e la visita ai nuovi locali di via Morandi 2/b. Si tratta di due sale accoglienti, luminose e moderne, arredate con cura per ospitare le attività degli studenti che potranno così, non solo svolgere i compiti, ma anche realizzare laboratori e attività di gioco.

Il pomeriggio si è concluso con un ricco rinfresco offerto ai circa 100 partecipanti all’inaugurazione.

Attivo sul territorio dal 1998, il CEP è un servizio gestito dal Comune di Albinea in collaborazione con l’Istituto Comprensivo. Si propone come luogo di incontro e di crescita personale per i bambini e i ragazzi del territorio, offrendo loro la partecipazione a laboratori espressivi e artistici, attività sportive e di gioco, aiuto nello svolgimento dei compiti assegnati dalla scuola.

Gli spazi di dialogo e di costruzione di progetti individuali e di gruppo sono favoriti come approccio metodologico privilegiato. Il servizio per le famiglie è gratuito e l’avvio avviene con iscrizione annuale, attraverso il confronto tra Ufficio Scuola, Istituto Comprensivo e Servizio Sociale.

È però possibile iscriversi al CEP accedendo direttamente all’Ufficio Scuola con un colloquio con la coordinatrice del servizio (Bonacini Elisa: e.bonacini@comune.albinea.re.it)