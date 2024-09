Ducati rafforza la propria organizzazione in vista delle sfide previste dal nuovo, storico capitolo nel mondo Off-Road

Dal mese di settembre Michael Schlabitz ha, infatti, assunto la carica di Responsabile Progetto Sales Off-Road con la responsabilità di coordinare l’implementazione della strategia Sales e After Sales dei prodotti Off-Road a livello globale. Michael, collaborando con gli enti aziendali, tutte le filiali e i distributori Ducati, contribuirà al corretto posizionamento del nuovo prodotto nei mercati, alla creazione di processi di customer experience e allo sviluppo del business relativo.

Schlabitz, che risponderà in funzione a Francesco Milicia, Vice President Global Sales & After Sales, vanta una solida esperienza nelle vendite maturata in contesti internazionali e una profonda conoscenza del segmento Off-Road, sia per esperienze pregresse che per passione personale.

Il nuovo, storico capitolo di Ducati nel fuoristrada è un progetto pluriennale che prevede una gamma completa di motori e moto off-road. L’approccio scelto nello sviluppo di questi modelli sportivi e performanti rispecchia la tradizione della Casa motociclistica di Borgo Panigale: partire dalle competizioni per poi realizzare prodotti di serie capaci di prestazioni eccezionali per la gioia dei propri appassionati.

Il gruppo di lavoro a cui è stato affidato il progetto Off-Road è stato creato in linea con questa filosofia di continuo scambio di informazioni tra il mondo delle competizioni e quello delle moto di serie. Questo metodo risulta per altro ancora più efficace nel segmento off-road, in cui le moto in vendita per i clienti sono a tutti gli effetti delle moto da gara, ed ora che le sfide di questa realtà si avvicinano a grandi passi, Ducati garantisce il massimo sostegno al programma andando a completare l’organizzazione della squadra.

Il nuovo ruolo affidato a Schlabitz rafforza un’organizzazione già composta da Davide Perni, Coordinatore Tecnico progetto Off-Road R&D, che nello sviluppo del veicolo manterrà una stretta collaborazione con Pierluigi Zampieri (Direttore Tecnico Veicolo Ducati) e si servirà delle varie funzioni aziendali già attive per quanto riguarda la progettazione, l’acquisto, il testing e la definizione dei componenti necessari per elevare il livello di performance delle moto “racing clienti”.

Per quanto riguarda le competizioni, Ducati aveva già annunciato a fine 2023 la scelta di affidarsi all’esperienza di Paolo Ciabatti come Direttore Generale di Ducati Corse Off-Road. In questo ruolo Ciabatti riporta direttamente all’Amministratore Delegato Claudio Domenicali con l’obiettivo di portare al successo la Casa di Borgo Panigale anche nel mondo del fuoristrada. Obiettivo al quale collaborano anche Antonio Cairoli, nove volte Campione del Mondo Motocross, e Alessandro Lupino, attuale leader del Campionato Italiano Prestige MX1 con la Ducati Desmo450 MX . In vista del debutto nel Mondiale MXGP, Ducati Corse Off-Road ha già annunciato che uno dei due piloti ufficiali 2025-2026 sarà lo svizzero Jeremy Seewer.

L’ingresso nel fuoristrada specialistico rappresenta per Ducati una scelta strategica molto importante e impegnativa, resa possibile grazie agli ottimi risultati raggiunti negli ultimi anni. Una decisione che conferma la volontà di ampliare la presenza del marchio in nuovi mondi, parlare a nuovi motociclisti e quindi far crescere la comunità dei Ducatisti.

I prossimi appuntamenti importanti nel calendario del prototipo Desmo450 MX saranno la partecipazione di Alessandro Lupino all’ultimo round del Mondiale MXGP (28-29 settembre) a Cózar in Spagna, e successivamente l’ultimo round del Campionato Italiano Motocross ad Arco di Trento (12-13 ottobre) con il pilota ufficiale del Ducati Corse R&D – Factory MX Team deciso a confermare la propria leadership.