Continuano i tentativi di truffe telefoniche ai danni dei cittadini: l’AUSL invita i cittadini a stare attenti

Continuano purtroppo i tentativi di truffe telefoniche ai danni dei cittadini, che ricevono chiamate e messaggi telefonici provenienti da numeri di rete mobile effettuati da impostori che, fingendo di chiamare per conto dell’Azienda Usl di Reggio Emilia, chiedono di rispondere a sondaggi di vario tipo o di essere ricontattati. Nulla di tutto questo è organizzato dall’Azienda sanitaria di Reggio Emilia.

Invitiamo i cittadini a diffidare, a non richiamare, a non fornire dati personali e a non cliccare su eventuali link presenti nel messaggio. Per informazioni ulteriori i cittadini possono sempre fare riferimento agli Uffici Relazioni con il Pubblico: https://www.ausl.re.it/urp