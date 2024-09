Concerto di apertura al Centro Via Vittorio Veneto

Domenica 29 settembre 2024, prende il via la nuova stagione di incontri culturali del Centro di Via Vittorio Veneto a Fiorano Modenese, a cura del Comitato Fiorano in Festa, col patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.

Alle ore 17.00 il concerto di apertura, tenuto dal Maestro Gen Llukaci (violino), Athos Bassissi (fisarmonica) e Massimo Tagliata (fisarmonica e pianoforte), professionista che lavora anche con Biagio Antonacci. Ci sarà anche modo di apprezzare le creazioni di moda della stilista Manuela Lazzati.

Parteciperanno all’evento anche alcuni ballerini di tango che si esibiranno accompgnati dalle musiche dei tre artisti.

La rassegna “Concerti al Centro”, proseguirà domenica 24 novembre con Valzer musicato e interpretato, mentre domenica 15 dicembre ci sarà il tradizionale Concerto di Natale con la partecipazione del famoso tenore Giorgio Casciarri e dei Maestri Gen Llukaci e Denis Biancucci

Domenica 13 ottobre, sempre alle ore 17.00, riprende la rassegna “Cenacolo letterario” con le letture di Franca Lovino e l’accompagnamento musicale del Maestro Llukaci. Nel primo appuntamento della nuova stagione Antonio Prampolini presenta Margaret Bourke White.