120mila prodotti privi degli standard minimi di sicurezza sequestrati dalla GdF di Bologna

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo economico del territorio, hanno condotto un’attività di contrasto e repressione del commercio di prodotti contraffatti o non conformi agli standard di sicurezza contemplati dalla normativa comunitaria e nazionale.

L’attività info-investigativa espletata dai finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano ha consentito di individuare un esercizio commerciale in zona “Corticella” avente per oggetto il commercio all’ingrosso di attrezzature da ufficio, prodotti per la casa e per la cura della persona, riconducibile ad un cittadino di nazionalità cinese.

L’operazione svolta ha permesso di sottoporre a sequestro 120.000 articoli vari “non sicuri” per i consumatori, in quanto privi dei requisiti informativi minimi obbligatori ai sensi del D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo). L’esercizio commerciale in questione è stato segnalato alla C.C.I.A.A. di Bologna per la comminazione delle relative sanzioni amministrative.

L’intervento effettuato dalle Fiamme Gialle felsinee è il risultato del costante impegno profuso nel contrasto alla diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza previsti e testimonia come la salvaguardia degli operatori economici, del mercato competitivo e della salute dei consumatori costituisca una priorità per la Guardia di Finanza quale unica Forza di Polizia a competenza generale in materia Economico-Finanziaria.