Settimana del Benessere organizzativo: AOU di Modena partecipa agli eventi dell’AOU Senese

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena partecipa agli eventi organizzati dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria Senese per la Settimana del benessere organizzativo, dal 23 al 26 settembre. Il Direttore Generale Claudio Vagnini e il Direttore Amministrativo Lorenzo Broccoli hanno partecipato alla Tavola Rotonda 15, sul benessere in azienda, incentrata sul clima organizzativo e la cultura organizzativa, un confronto tra realtà diverse alla presenza del presidente di Regione Toscana Eugenio Giani, dei rappresentanti istituzionali insieme al management realtà sanitarie italiane.

“E’ un grande onore per noi essere qui oggi – ha commentato il Direttore generale Claudio Vagnini – in questo incontro che prosegue l’ormai consolidata collaborazione con i colleghi di Siena. Il tema affrontato è il benessere organizzativo. Le aziende sanitarie sono sempre più interessate da due fenomeni: un elevato turnover del personale che decide di passare dal settore pubblico a quello privato e la crescente difficoltà di reperire professionisti in alcune discipline considerate meno attrattive dai giovani che frequentano i corsi di studio dell’area medica. Fondamentale appare, dunque, in difesa della sanità pubblica, individuare tutte le possibili strategie che possano migliorare l’ambiente lavorativo”.

Il Direttore generale dell’AOOU Senese prof. Antonio Davide Barretta ha partecipato, il 13 aprile scorso, al secondo evento sull’Umanizzazione delle cure organizzato dall’AOU di Modena e all’evento organizzato dal Difensore civico dell’Emilia – Romagna, il 24 giugno scoro a Bologna dove sono stati condivisi i progetti delle due Aziende.

Il Direttore Generale Claudio Vagnini ha affrontato il tema del miglioramento del clima organizzativo identificando tra le possibili strategie che possono rendere l’ambiente di lavoro più sicuro, stimolante e gratificante anche l’umanizzazione delle cure. È stato condiviso da un lato l’impegno aziendale in un percorso formativo rivolto al consolidamento delle risorse psico-sociali de professionisti dall’altro l’obiettivo di aumentare la soddisfazione del personale sanitario attraverso l’avvio di svariati progetti aziendali di Umanizzazione delle Cure.

Il Direttore Amministrativo Lorenzo Broccoli ha dato conto delle specifiche linee di attività intraprese dall’AOU in tema di benessere organizzativo ed in particolare riferisce di due iniziative già in corso. La prima è “Chi cura riceve cura”, una valutazione del benessere e delle capacità lavorative dei professionisti delle unità operative di Pronto Soccorso dell’AOU dopo la riorganizzazione dei percorsi di emergenza e urgenza. L’altro riguarda invece l’adozione di un piano aziendale di supporto ai lavoratori vittime di aggressioni.