Ier a Bologna il raduno “Quelli che sono passati dalla Smiraglia”

Si è tenuta ieri presso la sede del VII Reparto Mobile di Bologna, la 9^ edizione del raduno “Quelli che sono passati dalla Smiraglia”, un evento che ogni anno coinvolge tutti gli appartenenti della Polizia di Stato in servizio o che hanno prestato servizio presso la Caserma Smiraglia di via Leonetto Cipriani, e i loro familiari.

In questa giornata gli operatori di Polizia hanno preparato un pranzo con braciata e una cena con pizza e spettacolo di musica dal vivo del complesso “Black Litium” (di cui fa parte anche un poliziotto). L’evento, organizzato dagli Agenti, ha come unico obbiettivo la raccolta fondi da destinare a due associazioni con cui la Polizia di Stato di Bologna collabora da tempo e di cui è sostenitrice: AGEOP (Associazione Genitori Ematologia Oncologica Pediatrica) e ANT (Associazione Nazionale Tumori).

Al raduno erano presenti Giada Oliva, la Coordinatrice Fundraising in rappresentanza di AGEOP, e la dott.ssa Eleonora Gazzotti, Presidente del Comitato Eubiosia in rappresentanza di ANT, le quali hanno incontrato il Sig. Questore di Bologna Antonio Sbordone, il Sig. Vicario del Questore dott. Amedeo Pazzanese, il Dirigente della DIGOS Dott.ssa Rita Fabretti e il Dirigente del VII Reparto Mobile Dott. Michele Benedetto Canfora.

Eventi come questo rappresentano a pieno i valori fondanti della Polizia di Stato, tra cui l’altruismo, la solidarietà e l’attenzione verso il prossimo; ideali di cui gli Agenti si fanno portatori quotidianamente, anche nei momenti in cui non sono servizio, conferendo lustro all’Amministrazione.