“Eccellenze”, in mostra il bello tra Italia e Giappone

Una mostra fotografica dedicata al bello tra Italia e Giappone: sabato 28 settembre alle ore 16 alla Biblioteca Mabic di Maranello l’inaugurazione di “Eccellenze”, la mostra curata dal Circolo Blow Up di Maranello a conclusione del progetto “Nihon Isan” curato da Floriano Terrano, viaggio nel patrimonio culturale giapponese.

Cibo, arte, ingegno, moda, natura, patrimonio storico, eccellenze soprattutto italiane, negli scatti dei fotografi del Blow Up e in quelli del circolo L’Occhio di Galatone in provincia di Lecce, con la Puglia come “special guest”. Ma anche una rassegna di scatti dal Giappone ad opera del fotografo Kasumasa Hara. All’inaugurazione seguirà un concerto di canzoni tradizionali giapponesi con il soprano Tomomi Ezoe e un rinfresco a base di sakè e tè verde. La mostra è aperta fino al 6 ottobre (lunedì 14.30-19, martedì-sabato 9-19, il 6 ottobre 9.30-18).