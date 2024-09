Tenta la fuga in scooter e poi viene trovato con la droga: 19enne arrestato a Reggio Emilia dalla Polizia

Nella serata di ieri, lunedì 23 settembre, intorno alle ore 22:30, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia, impegnati in un consueto servizio di controllo del territorio nei pressi di Piazza Tricolore, notavano un soggetto in sella ad uno scooter procedere ad alta velocità che non si fermava all’alt imposto dagli agenti.

Immediatamente gli operatori si mettevano all’inseguimento del soggetto che, non solo non arrestava la sua corsa, ma continuava ad accelerare con una condotta di guida spericolata che poneva in pericolo sia la sua incolumità che quella di soggetti terzi presenti sulle strade.

Qualche minuto dopo, il soggetto perdeva l’equilibrio a causa di una brusca frenata e rovinava per terra senza fortunatamente cagionarsi lesioni. A quel punto gli operatori, dopo essere scesi dal mezzo, si avvicinavano al soggetto per bloccarlo anche se lo stesso iniziava a sbracciare e a tentare di colpire gli operatori senza riuscirci.

Si trattava di un 19enne di origine marocchina, con alcuni precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, che veniva immediatamente sottoposto a perquisizione sul posto. La stessa dava esito positivo in quanto, il soggetto veniva trovato in possesso di due panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa 125 grammi, un coltello a serramanico di medie dimensioni oltre che la somma in contanti di 65 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Terminate le attività di perquisizione, il 19enne rifiutava il trasporto presso il locale pronto soccorso nonostante sul posto fosse giunta l’autoambulanza su richiesta degli operatori intervenuti.

Condotto presso i locali di via Dante Alighieri per tutti gli accertamenti del caso, il 19enne è stato tratto in arresto per le ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale.