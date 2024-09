Modena: tenta di rapinare una ragazza colpendola ripetutamente con dei pugni. Arrestato

Ieri intorno alle 23:30, la Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 37 anni dopo che, poco prima in via Prampolini, una ragazza di 21 anni aveva subito un’aggressione. La giovane, che stava tornando a casa dopo un turno di lavoro, riferiva di essere stata bloccata mentre saliva a bordo della propria autovettura da un uomo, il quale con fare intimidatorio le intimava di consegnargli la borsa e lo smartphone. Al rifiuto della ragazza, la colpiva ripetutamente con dei pugni, facendola rovinare a terra, per poi darsi a precipitosa fuga.

Gli agenti, grazie alla descrizione fornita dalla giovane e da un testimone, riuscivano ad

individuare e a bloccare l’indagato in viale Martiri della Libertà.

La 21enne, refertata presso il Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino, è stata dimessa con prognosi di quindici giorni.

Il nigeriano è stato associato alla casa circondariale di Modena in attesa dell’udienza di convalida richiesta dalla Procura al Giudice per le indagini preliminari.