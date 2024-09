“Mens sana in corpore sano”: prepararsi all’inverno!

È stato ripetuto fin dall’infanzia, lo confermano medici, giornali e televisioni, e gli antichi già lo avevano intuito: praticare un’attività fisica fa bene al corpo e non solo, migliorando il benessere psicofisico generale. Molti lo avranno sicuramente già sperimentato: quando si pratica uno sport, ci si sente meglio. La salute migliora, i piccoli dolori e fastidi scompaiono, così come i fastidiosi “acciacchi”.

Dal punto di vista estetico, anche la forma fisica ne trae giovamento: l’aspetto migliora, la massa grassa si riduce, i muscoli si rinforzano, le forme si modellano, la postura migliora e tutto il corpo risulta più tonico e in forma. È evidente che subito dopo aver fatto movimento e nei periodi in cui si è particolarmente attivi, ci si sente più leggeri, dinamici e con più voglia di fare, rispetto ai momenti di inattività dovuti a pigrizia o “mancanza di tempo”.

L’attività fisica sembra trasmettere una carica extra, che consente di affrontare meglio e con più energia la vita quotidiana, il lavoro e la routine. È fondamentale mantenere il corpo attivo in modo regolare e continuativo, e che questa attività non diventi un peso o una “fatica doverosa”, ma che, idealmente, regali anche divertimento, relax e piacere.

È meglio scegliere con cura dove, come e quando allenarsi. Le opzioni sono molte: alcuni, quasi senza accorgersene, praticano attività fisica quotidiana andando al lavoro a piedi, in bicicletta o evitando l’ascensore. Altri preferiscono giocare a calcio, tennis o praticare yoga, mentre c’è chi sceglie di indossare una tuta da ginnastica o un costume da bagno.

È importante scegliere un’attività fisica che sia flessibile rispetto agli impegni e gusti personali, che sia adatta alle proprie capacità fisiche, divertente e che non affatichi troppo, permettendo di variare a seconda delle stagioni e delle esigenze personali. Affidarsi a professionisti esperti, che sappiano guidare con passione e metodo, è essenziale per immergersi nel meraviglioso mondo del benessere.

Il benessere fisico e mentale non può prescindere da un corretto rapporto con l’alimentazione. Non significa seguire una dieta rigida, ma mangiare in modo equilibrato, variando spesso i cibi presenti sulla tavola, privilegiando prodotti freschi e di stagione, abbondando con frutta e verdura e facendo cinque pasti al giorno. È inoltre fondamentale bere tanta acqua durante l’arco della giornata.

Prendersi cura di sé, fare attività fisica, mangiare sano, dormire a sufficienza e divertirsi di più significa seguire uno stile di vita orientato al benessere: uno stile di vita WELLNESS. Con sole due ore di attività fisica alla settimana e qualche piccola modifica all’alimentazione, è possibile vivere meglio e sentirsi “FELICI DI BENESSERE”.

Al centro sportivo CA’ MARTA ci si allena, e invita chiunque a unirsi per vivere con più vitalità. Basta fare un piccolo sforzo iniziale: “fare la borsa” la prima volta, e poi i risultati, il benessere e la gioia delle proprie emozioni faranno il resto, portando regolarmente sui campi da calcetto, tennis, padel, in piscina, palestra o sala massaggi per momenti di relax.

