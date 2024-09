Il Como sorprende l’Atalanta, 3-2 a Bergamo

BERGAMO (ITALPRESS) – Tre gol incassati e terza sconfitta nelle

prime cinque giornate per l’Atalanta. La squadra di Gian Piero

Gasperini si è arresa al Como, 3-2 il punteggio finale dopo le

reti Strefezza, Fadera e l’autogol di Kolasinac. Altra battuta

d’arresto per i nerazzurri, sorridono invece i lariani alla loro

prima vittoria dopo il ritorno in Serie A. Quella col Bologna

dovrà essere una sfida in cui bisognerà voltare immediatamente

pagina. Cutrone e compagni, invece, accoglieranno il Verona.

I padroni di casa hanno iniziato col piede premuto

sull’acceleratore, dopo una manciata di minuti Bellanova ha

tentato il primo affondo, ma il cross rasoterra per Retegui è

stato respinto dalla difesa dei lariani. Subito dopo l’attaccante

italo-argentino ha avuto la prima occasione del match, ma la

conclusione di prima intenzione è stata deviata in angolo da

Audero. Sono bastati 18 minuti ai nerazzurri per sbloccare il

match, sugli sviluppi di un calcio d’angolo Zappacosta ha calciato di prima intenzione sorprendendo il portiere ospite.

La squadra di Fabregas ha risposto presente, due le conclusioni che hanno impensierito Carnesecchi, ma l’estremo difensore dei bergamaschi ha disinnescato prima la girata di Cutrone, poi il diagonale di Sergi Roberto. Decisiva anche l’uscita e la conseguente respinta sulla verticalizzazione di Paz che ha disinnescato una potenziale palla gol. Il Como ha

sfruttato l’inerzia positiva nella ripresa: un pasticcio difensivo ha permesso a Strefezza, servito di tacco da Sergi Roberto, di pareggiare i conti dopo pochi secondi. Qualche minuto più tardi, al 9′, la deviazione di Kolasinac sul tiro di Paz ha beffato lo stesso Carnesecchi. Al 13′, invece, è stato Fadera a trovare l’intuizione vincente ingannando De Roon dopo un lancio dalla trequarti di Perrone. Gasperini ha provato tutte le soluzioni a disposizione, ma la Dea non è riuscita a reagire in nessun modo: qualche iniziativa solitaria di Cuadrado non è bastata per raddrizzare il match. Il rigore trasformato da Lookman in pieno recupero, dopo un fallo subito da Vlahovic, è servito soltanto a rendere meno amara la serata.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).