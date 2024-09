Allarme e carabinieri mettono in fuga i ladri: salta colpo a Bagnolo in Piano

Hanno puntato la loro attenzione furtiva al negozio Vapesmoke di via Roma a Bagnolo in Piano, forzando la porta per accedere all’interno dei locali che ospitano l’attività commerciale. L’allarme, congiunto al rapido intervento dei Carabinieri della locale stazione, ha fatto desistere i malviventi che hanno preferito fuggire poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine le quali, a loro volta, hanno scatenato una vera e propria caccia all’uomo senza riuscire a rintracciare i malviventi riusciti a fuggire, comunque a mani vuote.

L’origine dei fatti poco dopo le 4.00 di questa notte quando ignoti ladri, utilizzando attrezzi da scasso, forzavano la porta d’ingresso del negozio denominato, accedendo all’interno dei locali con l’intento di perpetrare un furto. L’intrusione ha però fatto scattare il sistema d’allarme collegato con un istituto di vigilanza privato che ha allertato il 112. Sul posto rapidamente i carabinieri di Bagnolo in Piano, con i malviventi che hanno desistito dai loro intenti delittuosi. Le ricerche dei ladri, immediatamente scattate, non hanno consentito, per ora, di intercettarli.