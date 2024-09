Tram Bologna: anche in via Saffi ora si posano i binari

È iniziata in questi giorni anche per il cantiere di via Saffi la terza e ultima fase dei lavori, quella che prevede la posa della tranvia vera e propria – ovvero delle rotaie – che in questo tratto si collocherà al centro della carreggiata. Le operazioni si avviano dunque verso la conclusione in un’area che è stata oggetto di un ampio intervento che ha prodotto, oltre a una sostanziale riqualificazione dei sottoservizi sotto il manto stradale e la creazione del controviale alberato, anche il consolidamento dello scatolare del Ravone, più che mai tempestivo considerate le piogge dei giorni scorsi.

Le nuove modifiche alla circolazione

In questa fase, la viabilità è consentita in una corsia per senso di marcia.

In direzione centro la preferenziale resta attiva, ad eccezione del breve tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Montello, superato il quale è in vigore l’obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli non autorizzati ad accedere alla corsia riservata. Con apposita ordinanza l’autorizzazione a percorrere la corsia riservata di via Saffi, nel tratto compreso tra via Montello e piazza di Porta San Felice, è stata estesa a tutti i veicoli accedenti ai passi carrabili nel medesimo tratto. Agli autorizzati che procedono verso il centro è permesso svoltare a sinistra all’incrocio con via San Pio V – grazie a un varco presente nel cantiere – o proseguire dritto.

Viceversa, per tutti coloro che percorrono via Saffi in direzione periferia, è consentito svoltare a destra alle intersezioni con via San Pio V e via Malvasia o continuare diritto.

Per fluidificare il traffico ed evitare accodamenti dovuti al restringimento di carreggiata in via Saffi, è inoltre prescritto il passaggio da due a una corsia in viale Vicini per la svolta in direzione periferia.

La sosta

Sul versante della sosta, l’area riservata a persone con ridotta mobilità limitrofa al civico 15/5 di via Saffi è ricollocata davanti al civico 1 di via dello Scalo; allo stesso modo, lo stallo per il carico e scarico con permesso merci, attualmente vicino all’intersezione con via San Pio V, è spostato davanti al civico 2 della medesima via. I cicli e i motocicli possono infine sostare nei parcheggi ricollocati su via del Chiù sul lato dei civici dispari.

La mobilità ciclopedonale

È sospesa la pista ciclabile in direzione periferia tra piazza di Porta S. Felice e via Malvasia, mentre viene istituito un attraversamento pedonale provvisorio all’altezza del civico 63/a di via Saffi.