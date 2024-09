Torna dal 28 al 30 settembre a Castelnovo Monti la Fiera di San Michele

E’ ormai alla 552^ edizione, ed è storicamente il principale evento dell’autunno a Castelnovo Monti, la Fiera di San Michele, che torna questo fine settimana, sabato 28, domenica 29 e lunedì 30 settembre.

Su questo appuntamento così importante per la comunità e per le migliaia di visitatori che ogni anno arrivano anche da lontano, afferma il Sindaco Emanuele Ferrari: “San Michele arriva quest’anno in una continuità con la stagione estiva che ha visto eventi e presenze straordinarie. Non solo a Castelnovo ma in tutto il nostro Appennino. Ed è questa la parola chiave: la Fiera di San Michele è un momento fondamentale per il nostro Appennino, che chiamiamo a raccolta e invitiamo in una prospettiva che unisce tradizione e futuro, economia e cultura. Problemi del presente e loro possibili soluzioni, che passano attraverso una comune scelta di stare uniti, di pianificazione territoriale concertata, di dialogo tra le istituzioni. Fiera è tutto questo, ma è anche festa: di paese e territorio, di ospitalità con le città gemelle di Kahla, Illingen e Voreppe, incontri e dibattiti, iniziative di solidarietà, voglia di stare insieme, ma anche di riflettere e commemorare (nei giorni della fiera cade anche l’ottantesimo anniversario della strage di Roncroffio). San Michele è questo crogiolo prezioso di storia, cultura, amicizia, convivialità e desiderio vivo di costruire, rinsaldare e rafforzare i legami tra le persone”.

Il programma di questa nuova edizione ricalca in buona parte quello degli ultimi anni, con tutte le caratteristiche che rendono di così forte richiamo San Michele, a partire dal grande mercato ambulante che occuperà per i tre giorni tutte le strade principali e le piazze del paese, con banchi che si distinguono per l’alta qualità dei prodotti, da quelli agroalimentari, all’abbigliamento, all’oggettistica per la casa e la biancheria.

Si parte quindi sabato, con l’apertura alle 9 al Centro fiera della parte agricola della kermesse, la mostra mercato dei bovini ed esposizione di attrezzature agricole, industriali e prodotti zootecnici. La mostra mercato del bestiame rappresenta una delle caratteristiche più antiche e tradizionali della fiera, che ogni anno richiama non soltanto gli operatori del settore ma anche tante famiglie con bambini.

In piazza Gramsci dalle 9 aprirà la mostra delle attività produttive e commerciali e degli espositori agroalimentari. Alle ore 10 ci sarà la cerimonia ufficiale di inaugurazione della Fiera, con la partecipazione della Banda musicale di Felina e le autorità comunali, provinciali e regionali.

Nella stessa piazza non mancheranno gli stand con degustazione e vendita di prodotti enogastronomici dei comuni gemellati con Castelnovo: Illingen, Voreppe e Kahla, con eccellenze quali vini, formaggi, wurstel, brezel e tanto altro. Torna anche la 33^ edizione della Festa del pane e dei prodotti dell’Appennino reggiano, allestita con finalità di beneficenza dalla Cna, con prodotti di panificazione, vendita di torte casalinghe, il tradizionale gioco dei tappi per grandi e piccini. L’organizzazione è a cura della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto.

Ci saranno, sempre in piazza Gramsci, lo stand dell’Ispettorato micologico dell’Ausl con informazioni sulla raccolta dei funghi, e quello del Parco archeologico di Campo Pianelli e l’archeotrekking a Bismantova a cura di ArcheoVea impresa culturale.

In piazza Peretti quest’anno ci saranno i “Giochinpiazza”, giochi di una volta a cura di Uisp Reggio Emilia, il triciclo Grillo e altre animazioni per bambini.

Anche in piazza Martiri della Libertà dalle 9 via alla mostra delle attività produttive e commerciali, mentre nel piazzale attiguo al Centro Coni torna il Luna park sempre molto atteso da ragazzi e ragazze.

Come sempre in occasione della Fiera ci saranno anche opportunità per visitare mostre in corso a Castelnovo e dintorni: al Foyer del Teatro Bismantova è stata prorogata fino al 30 settembre l’esposizione L’Arte del dono, con opere di tanti artisti che hanno voluto sostenere in questo modo il restauro dell’antico Oratorio di Santa Maria Maddalena in via I Maggio; al Centro Laudato Sì alla Pietra di Bismantova, sarà possibile visitare sabato e domenica la mostra “I luoghi dell’anima”, con opere di Salvatore Minghetti dalle ore 10 alle 17.

Il programma si ripeterà con le medesime attrazioni anche domenica e lunedì: per consultarlo nella sua completezza è a disposizione il sito istituzionale del Comune di Castelnovo Monti.