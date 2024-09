Scandiano: esperienza multisensoriale con il Centro Studi Lazzaro Spallanzani

La Biblioteca Salvemini di Scandiano, nella mattinata di sabato 21 settembre, ha accolto un evento speciale: la presentazione del libro illustrato “Bello in sì bella vista, anco è l’orrore”, che contiene il resoconto della spedizione scientifica condotta da Lazzaro Spallanzani nel 1761 al lago Ventasso, per studiare l’origine delle fonti.

Dopo l’introduzione di Oscar Poli e il saluto dell’Assessora Lorena Lanzoni, le parole di Stefano Meloni – curatore del volume e presidente del Centro Studi scandianese – hanno saputo condurre un pubblico numeroso e attento sulle orme di Spallanzani, innamorato della natura che sottopone ad analisi sperimentale. La prosa dello scienziato ha preso vita con le letture di Antonietta Centoducati e in particolare con i bellissimi disegni di Lanfranco Bassi, riprodotti nel volume e presentati in originale in mostra. Le immagini hanno saputo restituire la passione per la natura che anima tanto il filosofo quanto lo scienziato, che in prima persona la esplora, come ha ben sottolineato la prof.ssa Maria Franca Spallanzani, intervenuta a completare la presentazione.

A tutti i presenti il gradito dono del volume, come è consuetudine del Centro Studi e grazie al contributo dell’Amministrazione comunale, che dal 1992 ne sostiene le iniziative culturali.