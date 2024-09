Sassuolo: tenta furto in abitazione, bloccato dal proprietario che allerta il 112

Sabato 21 settembre in prima serata, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sassuolo sono intervenuti in centro dove un privato cittadino aveva segnalato al “112” di aver sorpreso un uomo che tentava di commettere un furto nella sua abitazione.

Giunti sul posto i militari prendevano in consegna l’uomo, un albanese 37enne domiciliato in provincia di Reggio Emilia, che attraverso l’utilizzo di grimaldelli si era addentrato in casa del sassolese che, nel frangente, trovandosi all’interno della dimora lo bloccava chiamando subito i Carabinieri.

L’interessato veniva così tratto in arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato e stamattina condotto innanzi al Giudice del Tribunale di Modena, che convalidava l’arresto e disponeva nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.