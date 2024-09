Patente a crediti per la sicurezza in Edilizia: Lapam Confartigianato promuove un ciclo di incontri su tutto il territorio

Si tratta di uno dei decreti più discussi: parliamo della cosiddetta patente a crediti (o patente a punti) nei cantieri che interessa tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili. Per approfondire ogni aspetto della normativa, Lapam Confartigianato ha deciso di organizzare un ciclo di incontri su tutto il territorio di Modena e provincia così da offrire alle imprese la possibilità di aggiornarsi e di conoscere ogni aspetto della norma.

Il primo incontro è in programma per martedì 24 settembre a partire dalle ore 21 a Montefiorino, presso la Biblioteca comunale in via Rocca 1. Il secondo incontro è in calendario per mercoledì 25 settembre, dalle ore 18:30, a Modena presso la Sede centrale Lapam Confartigianato in via Emilia Ovest 775. Seguirà giovedì 26 settembre alle ore 18:30 l’iniziativa a Castelfranco Emilia nella nuova sede dell’associazione in Via Leonardo da Vinci 1/b. Lunedì 30 settembre appuntamento alle ore 20:30 a Pavullo presso la sede associativa in Via Minelli 11. L’ultimo appuntamento è in calendario per martedì 1 ottobre, a partire dalle ore 18:30, a Medolla presso il Ristorante La Cantina in Via Statale 163.

Tutti gli eventi sono gratuiti: per partecipare è sufficiente iscriversi tramite il sito www.lapam.eu.