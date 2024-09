Omicidio di Spezzano: il figlio confessa davanti alle telecamere di aver ucciso la madre

“L’ho strangolata perché non ce la facevo più”: così, davanti alle telecamere di “Pomeriggio 5”, il figlio di Loretta Levrini, la donna di 80 anni trovata priva di vita nel pomeriggio di ieri nell’appartamento di Piazzale delle Rose a Spezzano di Fiorano.

A 24 ore dal ritrovamento del cadavere della donna, il figlio 50enne, principale sospettato per l’omicidio fin dall’inizio delle indagini, è tornato in piazzale delle Rose, sotto l’abitazione in cui abitava assieme alla madre, e davanti alle telecamere di “Pomeriggio 5”, trasmissione di Canale 5, ha confessato di aver ucciso la madre, ancor prima di essere trovato dai carabinieri, contattati proprio dalla trasmissione televisiva.

“Ho ucciso io mia madre, dopo sono andato fino a Pavullo… non ho dormito tutta notte… Ho provato a ucciderla prima con il cuscino, poi con la federe e alla fine l’ho strangolata con i nastrini”. “Mia madre era affetta da una patologia a metà tra Alzheimer e la demenza e a volte diceva cose…non riuscivo più a gestirla…”.

L’uomo, visibilmente provato, si è poi consegnato ai carabinieri.