Oltre 1000 modenesi alla Feste dei Vicini

Dalla Casa della Salute di via Levi Montalcini al Centro per le Famiglie, dalla Casa residenza per anziani Gorrieri alla Residenza Ducale, e poi i Gruppi di Acquisto solidale Insieme Acli, i Poli territoriali del Comune di Modena, e tanti gruppi di cittadini.

Complessivamente sono stati oltre 1000 i modenesi che hanno partecipato alle 25 iniziative organizzate in occasione di “Stiamoci Vicini”, la festa dei vicini di casa promossa dal Comune di Modena attraverso il Punto d’Accordo. Hanno preso parte a più appuntamenti anche il sindaco Massimo Mezzetti e la vicesindaca, assessora a Sanità e servizi, Francesca Maletti.

Qualcuno ha organizzato un aperitivo o una cena, altri una merenda, altri ancora momenti di gioco per le famiglie: l’importante è avere creato occasioni per stare insieme, dialogare e conoscersi meglio tra persone che magari nel tran tran quotidiano riescono a malapena a trovare il tempo per salutarsi sul pianerottolo di casa o sul marciapiede.

La festa dei vicini è nata a livello europeo per affermare i valori di buon vicinato e di mutuo aiuto; a Modena si festeggia da 16 anni, da quando, cioè, nel 2008 l’amministrazione comunale ha aderito alla rete delle città europee che partecipano all’iniziativa in occasione della Giornata europea dei Vicini.

La festa prosegue ora su Facebook: tutte le modenesi e i modenesi che hanno scattato fotografie in uno dei tanti eventi organizzati in città sono invitati a inviarle all’indirizzo mail puntodaccordo@mediandoweb.it (nel numero massimo di 15 per iniziativa).

Verranno poi pubblicate sulla pagina Facebook “stiamovicinimodena”, dedicata all’iniziativa.