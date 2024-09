Martedì 24 settembre in Municipio a Modena il primo Tavolo della legalità della nuova consiliatura

Il Comune di Modena convoca il primo Tavolo della legalità della nuova consiliatura, in programma nel pomeriggio di martedì 24 settembre in Municipio.

“Il Tavolo per la legalità è stato istituito da tempo dal Comune – afferma l’assessore Vittorio Ferraresi, con delega anche alla Legalità e Antimafie – e l’attuale Amministrazione intende dargli ulteriore slancio, coinvolgerlo maggiormente e renderlo sede di un lavoro di squadra per il contrasto alle infiltrazioni mafiose e all’illegalità. Il Tavolo – prosegue – sarà assunto a luogo di confronto tra settore pubblico e settore privato per analisi e confronto sui possibili meccanismi di infiltrazione nei diversi comparti economici, al fine di rafforzare la capacità dei diversi soggetti del territorio di leggere i relativi segnali e di mettere in atto azioni di contrasto, oltre che, contestualmente, di realizzare azioni informative, formative e di sensibilizzazione”.

L’incontro sarà aperto con la presentazione dell’assessore Ferraresi, e sarà l’occasione per fare il punto sull’iter relativo al bene confiscato di via Anderlini nell’ambito dell’Accordo regionale “Legalità: un bene comune. La riqualificazione partecipata di un bene confiscato alla criminalità organizzata nel quartiere Sacca”. Tra i temi in discussione anche il Premio di studio Legalità e territorio del Comune, giunto quest’anno alla sesta edizione e l’organizzazione di iniziative sulla legalità a Modena.